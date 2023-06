רוסיה איבדה לפחות 22 טנקים מסוג T-90M המכונים "Proryv" (פריצת דרך), שלטענתם נחשבים ל"טנק הטוב ביותר בעולם". בהנחה שהנתונים האלה נכונים, המשמעות היא שהצבא הרוסי איבד מחצית מהטנקים המבצעיים שהיו לו מהסוג הזה.

טנק T-90M נחשב לחדש והמתקדם ביותר בשירות הצבא הרוסי. מדובר בשדרוג האחרון של ה-T-90 הכולל בין השאר מנוע חזק יותר, מערכות מיגון אקטיביות וריאקטיביות חדשות. בנוסף לשדרוג של מערכת בקרת האש והתקנה של מצלמות וידאו המאפשרות לצוות לצפות 360 מעלות כשהם ממוגים בפנים.

Putin:



T-90 Proryv is the best tank in the world. pic.twitter.com/2N1hybXc9D — Clash Report (@clashreport) June 13, 2023

לרוסים יש למעלה מ-400 טנקים מסוג T-90, ובכוונתם לשדרג את כולם לדגם המתקדם. ההערכה היא שלפני המלחמה הם הספיקו לשדרג כ-40, 50 טנקים. מהם 22 הושמדו או נלקחו שלל באוקראינה, כך על פי אתר "Oryx" שמתייחס רק לאבדות מתועדות.

למרות זאת, במפגש עם כתבים ובלוגרים צבאיים, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אמר "היום, אנחנו יכולים לומר שה-T-90M Proryv הוא הטנק הטוב בעולם. ברגע שהוא מתקרב לעמדות, לאף אחד לא נשאר סיכוי או לשום דבר. הוא יורה לטווח ארוך יותר ובדיוק רב יותר. יש לו גם הגנה טובה יותר", טען הנשיא הרוסי.

פוטין גם ציטט סיפור של חייל רוסי, איש צוות טנק T-90M שהיה בטנק שנפגע מפגז. "זה (הטנק) פשוט קפץ, כנראה, והאדם בפנים נפצע לא מהפגז אלא בגלל שהוא פשוט נחבט די חזק. הטנק נשאר שלם", טען הנשיא הרוסי. כאמור, למרות דברים אלה ברשת ישנו תיעוד של 22 טנקים מסוג זה שנפגעו או נלקחו שלל והנתון אף גבוה יותר.

טנק T-90 | צילום: ALEXANDER NEMENOV/AFP/GettyImages

שוודיה תכשיר טייסים אוקראינים

בתחום האוויר יש עוד בשורות רעות לרוסים. ממשלת שוודיה הודיעה על תוכניות לספק הכשרה לטייסים ואנשי קרקע מאוקראינה, על תפעול ותחזוקה של מטוסי קרב מסוג JAS-39. זאת אחרי שהאוקראינים הגישו בקשת "הערכה מבצעית" המלמדת על עניין ברכישת מטוסים אלו.

"על הכוחות המזוינים מוטלת המשימה לאמן טייסים אוקראינים וצוותים טכניים על ה-JAS-39 (גריפן)", נמסר בהודעה רשמית. "ממשלת שוודיה גם התחייבה לתרום מיליוני דולרים כדי לסייע במימון רכש מערכות נשק נוספות וציוד אחר".

בנוסף, "הכוחות המזוינים השוודים יסייעו בהקמת רשת לוגיסטית לתמיכה במערכות שהמדינה כבר שלחה לאוקראינה בשיתוף עם פולין, רומניה וסלובקיה". חלק זה מדבר על תמיכה לוגיסטית בהפעלת טנקי לאופרד 2 שצבא אוקראינה קיבל וגם נגמ"שים מסוג CV-90 מתוצרת שוודיה שהאוקראינים קיבלו כמה עשרות מהם, תותחים, מערכות נ"מ ועוד.

מדובר במהלך משמעותי, לוגיסטיקה נחשבת לתחום אפור וחסר הילה. אולם זה תחום שמכריע מלחמות. בטח כאשר הקרבות בין רוסיה לאוקראינה מוכרעים בין השאר על פי קצב השחיקה, היקף האמל"ח שמגיע ליחידות בחזית, דלק ועוד. מדינות רבות לא רק שמספקות נשק לאוקראינה, הן משמשות גם כגב לוגיסטי אדיר שבזכותו צבא אוקראינה מצליח לעמוד מול צבא לכאורה גדול יותר.

מטוס גריפן 39 שבדי | צילום: Sean Gallup, gettyimages