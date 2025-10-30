זוהי הפעם הראשונה מאז יום שלישי בשבוע שעבר שבה חמאס משיב חללים חטופים • במהלך השבוע, חמאס ביטל לכאורה את שחרורם של שני חללים ישראליים לאחר שטען כי ישראל הפרה את ההסכם

2 ארונות של חטופים חללים נמצאים כעת בידי צה"ל ועושים את דרכם למכון לרפואה משפטית. מוקדם יותר היום (חמישי) ארגון הטרור חמאס העביר את הארונות של החללים החטופים לידי הצלב האדום לאחר שהצהיר בהודעה רשמית כי המסירה תקרה בשעה 16:00. זוהי הפעם הראשונה מאז יום שלישי בשבוע שעבר שבה חמאס משיב חללים חטופים.

החללים החטופים האחרונים שהושבו לישראל הם אריה זלמנוביץ ותמיר אדר ז״ל שנחטפו מקיבוץ ניר עוז. אריה היה החטוף המבוגר ביותר והוא נרצח בשבי, תמיר נפל בקרב ההגנה על קיבוץ ניר עוז.

אריה זלמנוביץ, המכונה זלמן, היה חקלאי עם מומחיות בגידול חיטה בתנאי מדבר ואיש בעל ידע נרחב בהיסטוריה ובידיעת הארץ. לפני שנחטף היה אדם עצמאי ובריא יחסית לגילו, שנהג ללבוש את בגדי עבודתו בכל בוקר ולצאת על קלנועית לשתות קפה ולבלות עם החקלאים הצעירים.

רס"ר במיל' תמיר אדר היה סגן רבש'"ץ וחבר כיתת הכוננות בניר עוז. הוא נפל בקרב ההגנה על הקיבוץ בבוקר 7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. תמיר היה בן 38 בנופלו. מותו נקבע בתאריך 4 בינואר 2024. הוא הותיר אחריו אישה ושני ילדים, הורים, שני אחים ואחות. סבתו, יפה אדר, נחטפה גם היא והושבה בעסקה בנובמבר 2023.

השבוע חמאס הודיע על כך שהצליח לחלץ גופות של שני חללים חטופים אך טרם ברור אם אלה החטופים שיושבו היום. את שחרורם של השניים לכאורה ביטל חמאס, לאחר שטען כי ישראל הפרה את ההסכם.

שחרור החטופים היום מגיע בהתראה קצרה ואחרי כמה שעות של קרב. אמש, לפי הדיווחים בעזה, נהרגו למעלה מ-100 פלסטינים ברצועה, בהם כ-30 מחבלי חמאס. התקיפות בעזה מתרחשות בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של ארגון הטרור, הן מבחינת אש, והן מבחינת השבת החטופים.

ההפרות של חמאס במסגרת הפסקת האש

במהלך השבוע, חמאס טען כי מסר חלל חטוף המוחזק ברצועה, אך משרד ראש הממשלה עדכן כי השרידים שחמאס העביר שייכים לחלל החטוף אופיר צרפתי ז"ל, שהושב מהרצועה במבצע צבאי לפני כשנתיים. לשכת ראש הממשלה תקפה: "מדובר בהפרה ברורה של ההסכם מצד ארגון הטרור חמאס. ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון, בו ידונו בצעדיה של ישראל אל מול ההפרות".

אתמול, אפי (יונה אפרים) פלדבאום, בן 37 מזית רענן - נריה שבבנימין, נפל בחילופי האש ברפיח לאחר שמחבלי חמאס הפרו את הפסקת האש במתקפה משולבת על כוח של הנח"ל. אפי נהרג מירי צלפים בשטח שבשליטת צה"ל.

התקרית אירעה כאשר מחבלי חמאס ירו אתמול בשעה 15:45 לעבר מבנה ולעבר כלי הנדסי מצק"ח הנח"ל שפועל במרחב רפיח להשמדת תשתיות טרור שנותרו באזור. מדובר בכוחות אשר פועלים מזרחית לקו הצהוב, בשטח שבשליטה מבצעית של צה"ל, באזור שכונת ג'נינה.