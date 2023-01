הצבא הרוסי נוהג לשמור על פרופיל תקשורתי נמוך, אך ביממה האחרונה מתפרסמים קטעים מראיון שהעניק לתקשורת רמטכ"ל צבא רוסיה, גנרל ולרי גרסימוב, ובהם כמה אמירות בולטות.

לאחרונה גרסימוב מונה ל"מפקד המלחמה באוקראינה", על חשבונו של מי שמכונה "גנרל ארמגדון", סרגיי סורוביקין, שירד להיות אחד מסגניו. דבריו של גרסימוב, מגיעים על רקע מה שנראה כמו החרפת צעדים של מדינות המערב בסיוע הצבאי שלהן לאוקראינה.

עד לאחרונה, נמנעו מדינות המערב מלהעביר לאוקראינה אמצעי לחימה כמו טנקים, מטוסי קרב ומערכות נ"מ, כדי לא להחריף את המשבר שלהן מול רוסיה, והסתפקו באמצעים פחות דרמטיים ויותר הגנתיים.

Ukraine gathered 12 Countries that, in total, have agreed to provide them with ~100 Leopard 2 Tanks, a Senior Ukrainian Official told ABC pic.twitter.com/gTEarzS8DL — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 24, 2023

"המערב התאגד נגדנו"

בימים האחרונים נרשם שינוי, כשצבאות המערב מאמנים חיילים אוקראיניים בהפעלת סוללות טילי פטריוט שיספקו להם, משלוח מטוסי 16-F מהולנד על הפרק ועל גרמניה מופעל לחץ כבד לספק לאוקראינה טנקים מתקדמים מסוג "לאופרד".

בראיון עם הרמטכ"ל הרוסי גרסימוב שמונה לפקד על המלחמה כולה, הייתה התייחסות גם לצעדים האחרונים של המערב, כשזה הוגדר שם כ"התאגדות מערבית" נגד הצבא הרוסי.

הרמטכ"ל הרוסי ולרי גרסימוב, ולדימיר פוטין ושר ההגנה סרגיי שויגו | צילום: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP/GettyImages

נדיר יחסית לשמוע בכירים רוסים מדברים על קשיים ובדרך כלל משמיעים בעיקר דברי תעמולה, אך הרמטכ"ל הרוסי סיפק כמה הצהרות שונות יחסית ממה שנהוג לשמוע מהצמרת הרוסית. "רוסיה המודרנית לא מכירה לחימה כזו אינטנסיבית כמו 'המבצע הצבאי המיוחד' באוקראינה", התייחס הגנרל בכנות לעוצמת המלחמה שמכונה ברוסיה "מבצע".

"כמובן שהיו בעיות בגיוס"

עוד דיבר הרמטכ"ל הרוסי על הגיוס ההמוני של אזרחים רוסים להילחם באוקראינה, כשאחד הצעדים הזכורים הוא הוראה של פוטין לגייס 300 אלף חיילים.

"פעולת גיוס כזו של 300 אלף אנשי מילואים, לא בוצעה במשך שנים ולכן כמובן שהיו בעיות", התייחס לכך הרמטכ"ל גרסימוב. "בתחילת הגיוסים היה צורך לפתור נושאים רבים תוך כדי תנועה, בשיתוף הרשויות המקומיות". התייחס לגיוסים שנתקלו על פי דיווחים בלא מעט התנגדויות בשטח, אזרחים שברחו מאימת הגיוס ומעצרים.

שוטרים עוצרים צעיר במוסקבה, אוקטובר 2022 | צילום: AFP via Getty Images

המלחמה באוקראינה נתפסת באיזשהו מקום כגחמה אישית ולא ברורה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שהורה לצבאו לפלוש לאוקראינה בפברואר 2022, מהלך שתוצאותיו ניכרות בהרוגים רבים, פצועים, פליטים, הרס וחורבן של אזורים רבים ברחבי אוקראינה.

הצבא הרוסי גם הוא הסתבך במלחמה באוקראינה ועל פי ההערכות במערב יש לצבא רוסיה מעל 100 אלף נפגעים, מספר שמורכב מפצועים אך גם מהרוגים רבים. "הצבא פועל להשגת המטרות שנקבעו על ידי המפקד העליון, ולדימיר פוטין", טען הרמטכ"ל הרוסי. "אנו שמים דגש על חיזוק ביטחון המדינה אל מול האיומים והאתגרים איתם אנו מתמודדים כיום".

רוסיה יצאה למלחמה כשמדינות שכנות כמו פינלנד ושוודיה שומרות על ניטרליות, אך בצעדיה השיגה תוצאה הפוכה כשהשתיים החלו בתהליך הצטרפות לברית נאט"ו.

בנוסף, מדינות שכנות רבות משקיעות כעת תקציבי ענק בעסקאות נשק ואימונים צבאיים כדי להיות מוכנות לאפשרות שהן הבאות בתור אליהן יפלוש הצבא הרוסי. פולין מתחמשת, גרמניה משקיעה מיליונים בצבא ונראה שרוסיה הפכה מוקפת אויבים ומבודדת משהייתה אי פעם.

ראש הממשלה הפולני צופה באימון הצבא | צילום: Omar Marques/GettyImages