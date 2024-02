קטאר הודיעה הערב (שלישי) כי קיבלה אישור מחמאס שהחלה העברת התרופות לחטופים הישראלים. דובר משרד החוץ של קטאר פרסם הצהרה ובה טען: "חמאס הודיעו לנו שקיבלו משלוח של תרופות והחלו לחלק אותן בין החטופים שזקוקים להם, כפי שהוסכם".

עוד הצהיר כי הדובר של משרד החוץ של קטאר כי המידע נמסר להם מכיוון שקטאר שמתווכת בהסכם (יחד עם צרפת), אחראית לכניסת תרופות וסיוע לעזה. בהודעה הוא גם חוזרים ואומרים כי בהתאם להסכם בין ישראל לחמאס הועברו תרופות לעזה, בייחוד לאזורים שנפגעו במיוחד במלחמה, ובתמורה להעברת תרופות לחטופים.

Official spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs @majedalansari : Qatar received confirmation from Hamas medicines were received and delivery commenced to hostages in Gaza.#MOFAQatar pic.twitter.com/IikgdZc7oy