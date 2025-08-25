גורמים במערכת הביטחון אישרו שהתקיפה, שעוררה סערה בעולם, כוונה לעבר אדם שתצפת על כוחות צה"ל במשך כמה ימים • מעקב של אזרח מנתיבות אחרי פעילות חמאס ברצועה חשף מצלמה שהוסתרה בבית החולים - וצילמה את הלוחמים • בתמונות נראית המצלמה מכוסה במגבת - ולידה, על פי החשד, המחבל שהפעיל אותה • בצה"ל עקבו אחרי תנועת המצלמה בימים האחרונים, הבינו שהיא מהווה איום - והחליטו לתקוף

כבר היום (שני) בשעות הצוהריים גורמים במערכת הביטחון אישרו שהתקיפה בבית החולים בח'אן יונס כוונה לעבר אדם שתצפת על כוחות צה"ל באזור במשך כמה ימים. תמונה חדשה מהימים האחרונים שהגיעה לידי N12 מראה את המצלמה שהוסתרה בקומה הרביעית של בית החולים נאסר - וצילמה את הכוח.

כפי שנראה בתמונה, המצלמה כוסתה במגבת - ולידה ישב על פי החשד המחבל שהפעיל אותה. הוא עקב אחרי כוחות צה"ל, כשגם הוא מכסה את ראשו. מעקב של האזרח רפאל חיון מנתיבות אחרי פעילות חמאס ברצועה, חשף בין היתר את מצלמת המעקב.

בית החולים נאסר מזווית רחפן

בעבר פורסם לא פעם שחמאס משתמשים במצלמות כדי לעקוב אחרי הכוחות - וכאשר אלה מתגלים, צה"ל תוקף ומשמיד אותם. תמונות אלה מסייעות למחבלים באיתור כוחותינו, שיגור ירי נט, שליחת מחבלים והצמדת מטענים לכלי הרכב הצה"ליים.

במהלך הימים האחרונים עקבו בצה"ל אחרי תנועת המצלמה, ולאחר שהתברר שהיא מהווה איום ממשי על הכוחות הוחלט לתקוף אותה. אולם, התקיפה עוררה סערה כאשר התגלה כי היא גרמה למותם של 20 בני אדם - בהם בלתי מעורבים.

דווח גם כי ארבעה עיתונאים נהרגו בתקיפה: צלם ערוץ אל-ג'זירה מוחמד סלאמה, העיתונאית מרים אבו דקה, העיתונאי מועאז אבו טה וצלם טלוויזיית פלסטין חוסאם אל-מצרי, שעבד גם עבור סוכנות הידיעות רויטרס. כלל הנתונים אודות התקיפה הם מטעם משרד הבריאות של חמאס בעזה.

דובר צה"ל מסר כי הוא "מצר על פגיעה בבלתי מעורבים" והרמטכ"ל אייל זמיר הנחה על תחקור המקרה. על פי דיווחים בעזה, 20 בני אדם נהרגו בתקיפת צה"ל בבית החולים נאסר, בהם חמישה עיתונאים. אחרי התקיפה קרא איגוד העיתונאים הזרים בישראל למנהיגי העולם "להגן על עמיתיהם בעזה מתקיפות צה"ל".