בכיר חמאס, מוחמד נזאל, איים בראיון לערוץ 'אל-מיאדין' כי אם ישראל תרחיב את שליטתה בשטחים נוספים מעבר לקו הצהוב, פירוש הדבר יהיה ביטול חד-צדדי של הסכם הפסקת האש. זאת לאחר שאחת אפשרויות התגובה שהוזכרה להפרות ההסכם של חמאס היא תפיסה של שטחים נוספים שמהם נסוג צה"ל.

"אם הצבא הישראלי ירחיב את פעולותיו ויחצה את הקו הצהוב פירוש הדבר יהיה ביטול חד צדדי של הפסקת האש", צוטט נזאל. למרות הרטוריקה המאיימת, בכיר חמאס דאג גם להבהיר שבחמאס מחויבים להפסקת האש ולא מעוניינים בחידוש מלא של המלחמה. גם אם המציאות בשטח מראה שחמאס מותח את הגבולות מדי יום, כשאתמול למשל חוסל בעזה מחבל עם מצנח רחיפה כמו אלו ששימשו בטבח של 7 באוקטובר.

בכיר חמאס נזאל אמר בראיון שכל פלגי "ההתנגדות הפלסטינית" מחויבים בשלב זה להסכם הפסקת האש הנוכחי - אך הזהיר כי המשך ההפרות מצד ישראל, כביכול, לטענתו עלולים לשנות את העמדה הזו. "חמאס ויתר ארגוני ההתנגדות לא יתנו ל'נתניהו וחבורתו' שום עילה לחידוש המלחמה", טען.

מחבלי חמאס בעזה | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

בביקורו הראשון במפקדה האמריקאית בקריית גת, הדגיש אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו כי מטרתה של ישראל היא לפרק את חמאס מנשקו ולהפוך את עזה לאזור מפורז, והסביר כי ישראל פועלת עם וושינגטון על תוכנית לשינוי המציאות ברצועה - בהתאם להסכם.

בתוך כך, בכיר חמאס נזאל אישר כי מתנהלות שיחות עם ראש ממשלת קטאר, וכי נערכות פגישות עם גורמים טורקים בדוחה, שבהן נדון נושא הנשק - אך לדבריו, טרם התקבלה החלטה סופית. עוד הוסיף כי הדיווחים שלפיהם קטאר הפעילה לחץ על חמאס בנושא זה - אינם מדויקים. ראש ממשלת קטאר הודיע אתמול כי מדינתו מנסה ללחוץ על חמאס להכיר בצורך בפירוק הנשק, והדגיש כי "ברור שבחמאס מוכנים לוותר על השליטה בעזה".

פרסומת

בראיון לערוצי "אל-ערביה" ו"אל-חדת'", אמר אתמול מי שמוגדר דובר חמאס, חאזם קאסם, כי הפלסטינים זקוקים להסכמה רחבה בהחלטות הנוגעות למלחמה. "חמאס כבר הביע בפני המתווכים את נכונותו להעביר את ניהול רצועת עזה במלואו", טען קאסם. הוא קרא להפעיל לחץ על ישראל כדי להשלים את שלבי ההסכם, וחזר על המחויבות המלאה של חמאס לדבריו הסכם הפסקת האש ולהעברת כל החללים החטופים.

על רקע ההפרות: בישראל ערוכים לשחרור חללים חטופים

בישראל מעריכים גם היום שבמהלך הערב או הלילה חמאס יחזיר חטופים חללים שארגון הטרור הכריז שמצא כבר לפני יומיים. גורמים ביטחוניים מציינים שמדובר בהערכה ובשלב זה לא התקבלו מסרים בנושא מחמאס או מהצלב האדום. תשעה ימים חלפו מאז שחמאס החזיר לישראל חטופים חללים, למעט ממצאים של אופיר צרפתי ז"ל, ובישראל מפעילים לחץ על האמריקאים לאשר פעולות התקפיות משמעותיות יותר, כדי ללחוץ על חמאס. במקביל צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור בשטח הקו הצהוב, בתקיפות מהאוויר ובפיצוץ על הקרקע.

ארגון הטרור חמאס פרסם כבר לפני ימים שהם מחזיק בגופותיהם של שני חללים ישראלים ושבכוונתם למסור אותם. אבל אז היה האירוע הקשה ברפיח בו נהרג לוחם הנדסה בהיתקלות עם מחבלים ולאחר מכן התקיפות של חיל האוויר כתגובה לאירוע, וחמאס הודיע שהוא מעכב את מסירת החללים. אבל התקיפות הללו הופסקו אתמול בשעה 10:00 בבוקר והפסקת האש חודשה, כשלמרות זאת חמאס טרם ביצע את המסירה.

רכב של הצלב האדום שתועד ברצועת עזה | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

פרסומת

אמש הוקפצו בשעות הערב לוחמי היחידה המיוחדת וחיילים שבתחום האחריות שלהם קליטה וליווי של חללים מעזה. אבל ההקפצה הזו כמו הקודמות לה, נעשו על בסיס הערכה בלבד לאור פרסומי חמאס ובכלי התקשורת ומבלי שהייתה לצה"ל כל אינדיקציה שבכוונת חמאס לבצע את מהלך המסירה, ואכן לא הייתה החזרה של חלל והכוחות שוחררו בשעות הערב המאוחרות.

בישראל אומרים שמדובר בהפרה בוטה של חמאס, שכן הם עצמם הודיעו שיש בידם שתי גופות שגם על פי ההסכם המחורר הם היו אמורים לבצע את המסירה. כעת מעריכים שוב שזה יקרה הלילה, מבלי שנמסרה כל הודעה מחמאס וכבר החלו להכין את הכוחות שיקלטו את החללים, כשנראה שגם הערב יקפיצו אותם למשימה בכל מקרה.

במהלך הלילה: תקיפות חריגות בח'אן יונס גרמו לבהלה בעוטף

בינתיים צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור של חמאס כשהלילה, בין חצות לשעה 01:00 חיל האוויר ביצע שורה של תקיפות חריגות במרחב ח'אן יונס באמצעות מטוסי קרב וחימושים רבים, כשהדי הפיצוצים נשמעו היטב בעוטף עזה ואף גרמו לבהלה. מדובר במבנים ומנהרות שהושמדו על ידי חיל האוויר בהכוונה של אוגדה 36. בצה"ל הדגישו שכל התקיפות היו בתחום הקו הצהוב. בנוסף לתקיפות מהאוויר, כוחות הנדסה השמידו מבנים ותשתיות טרור.