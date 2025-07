באוקראינה טוענים שהצליחו לסכל מתקפה רחבת היקף של הצבא הרוסי לכיבוש חלקים מצפון אוקראינה, במטרה להרחיב את השליטה שלהם במדינה. למרות הטענות להצלחה של הצבא האוקראיני, מקורות רוסיים טוענים שההתקדמות "בלתי נמנעת".

לפחות על פי אותם דיווחים, העיר סומי היא היעד העיקרי אחרי שצבא אוקראינה יצא משם למבצע המוצלח במחוז קורסק, באוגוסט 2024. מחוז שבו אוקראינה עדיין מחזיקה שטח קטן אחרי שרוסיה הצליחה להדוף אותם מחלק מהשטחים שתפסו. רוסיה שלחה כוח של 50 אלף חיילים למאמץ, בהם אלפי לוחמים מיחידות עילית. למרות שהרוסים נבלמו, החשש באוקראינה הוא שהם ינסו לצבור כוח מחודש ולצאת שוב להתקפה, על מנת להרחיב את הלחימה.

Operators of the 8th Regiment are sharpening their skills — moving in teams, conducting ambushes, mastering camouflage and reconnaissance.



We train relentlessly to act with confidence and precision when it matters most.



Ukrainian SOF — Always Beyond! pic.twitter.com/zgVUqgZvdZ — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) June 30, 2025

"האסטרטגיה העיקרית שלהם היא להתיש אותנו עם המספרים שלהם", אמר הגנרל אולכסנדר סירסקי מצבא אוקראינה. בהודעה רשמית של צבא אוקראינה נמסר כי נכון לעכשיו, המצב התייצב, והתקדמות האויב נעצרה גם באוקראינה ובתוך קורסק. עוד אמרו בצבא אוקראינה, שהצליחו לשחרר מספר כפרים שהרוסים כבשו.

הקרב על אזור החיץ ומתקפת הנגד

עוד דווח שמוקדם יותר החודש, אוקראינה שלחה יחידות קומנדו השייכות למנהלת המודיעין הצבאי שלה, המכונה GUR, כדי לסייע בייצוב המצב, כפי שפורסם בוול סטריט ג'ורנל. "מאז, ההתקדמות הרוסית נעצרה במידה רבה, ואוקראינה כבשה בחזרה חלק מהשטחים".

העובדה שרוסיה שלחה כמה מיחידותיה המובחרות ביותר לקרב, מעידה על החשיבות שהם רואים בשטחים האלה, שבהם נבלמו בשלב זה וברצון שלהם להרחיב את הלחימה באוקראינה. הצבא הרוסי שלח ללחימה שם בין השאר חטיבות מוטסות וחיל רגלים ימי, "יחידות התקיפה הטובות ביותר שיש לפדרציה הרוסית", כפי שטענו באוקראינה.

Thermal drone watches as an FPV drone targets a Russian duo, reportedly in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/tD3wxTxLlw — FUNKER530 (@FunkerActual) June 30, 2025

המטרה, כפי שהסבירו בכירי צבא אוקראינה, היא "ליצור אזור חיץ בשטח שלנו. הם מתמודדים עם התנגדות מטורפת מצדנו. קיימת התקדמות מצדם. אבל בשלב זה, אני לא יכול לומר שיש לזה משמעות אסטרטגית. היחידות שלנו יועברו לאזור הזה בקרוב, ונראה מה יקרה", אמר בכיר בצבא אוקראינה. הרמז הברור מכוון למתקפת נגד אוקראינית, שמטרתה לנקות את השטח וגם לפגוע קשה ביחידות המובחרות של הצבא הרוסי.

האבדות ברוסיה, שעשויה לפנות לאיראן

בכירים איראניים בפגישה ברוסיה לרכש מערכות הגנה אווירית בשנת 2020 | צילום: Daesh Hunter, YouTube

הרוסים טוענים ש"למרות כל מאמצי הכוחות האוקראיניים לעצור את המתקפה של הכוחות הרוסיים, כולם מבינים שהתקדמות נוספת של הכוחות הרוסיים היא בלתי נמנעת". ובכל זאת צריך לומר שגם אם הדברים נכונים, עבור רוסיה, המתקפה הזו הביאה לאובדן של מספר רב של חיילים וציוד. דבר משמעותי אחרי שנים של מלחמה שבה הצבא הרוסי איבד כוח אדם בהיקף אדיר וכך גם בציוד, עד כדי כך שהם נאלצים להסתמך על סיוע מצבאות זרים, בעיקר צפון קוריאה ואיראן. במקרה של האחרונה, לא ברור עד כמה תוכל להמשיך לסייע אחרי המלחמה עם ישראל.

כידוע, איראן סיפקה לרוסיה כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) תוקפים למלחמתה באוקראינה. מנגד, מרבית מערך ההגנה האווירית של איראן לפני המלחמה עם ישראל היה מתוצרת רוסית, מה שלא עזר לאיראנים מול התקיפות של חיל האוויר בהכוונת אגף המודיעין.