התרגיל האווירי בינלאומי ה"האתגר הארקטי 2023" (ACE 23) הסתיים לאחרונה בנורבגיה ובימים האחרונים פרסם בלוג theaviationist שבמהלך האימון, שני מטוסי קרב מסוג F-35 של חיל האוויר האיטלקי שיגרו לראשונה טיל אוויר-אוויר חי מסוג "AIM-120 אמראם".

מדובר בטיל מתקדם לטווח בינוני, בשיטת "שגר ושכח" המפחית את החשיפה של המטוס המשגר, מה שמשפר את השרידות שלו. הטילים ששוגרו על ידי החמקנים האיטלקים פגעו בשני מל"טים המשמשים כמטרה באימון אוויר-אוויר.

Italian F-35s Test Fired The AIM-120 Missile For The First Time Over Norway During Arctic Challenge https://t.co/vKEuFX5u7k pic.twitter.com/ycUBvR180O — Airplane News (@airplane_news) June 25, 2023

"השיגורים אישרו את רמת ההכשרה והיכולת הגבוהה מאוד שהשיג חיל האוויר האיטלקי עם מערכת הנשק מהדור החמישי, גם את האמינות והיעילות של ה-F-35 שבדיוק מירבי וממרחק רב, הצליח לזהות ולפגוע בשתי המטרות", נמסר מחיל האוויר האיטלקי.

יש לציין כי החיל האיטלקי מצוי בקשרים מצוינים עם מקבילו הישראלי. חילות האוויר של שתי המדינות מתאמנים יחד פעמים רבות בארץ המגף, כאן בישראל וגם בחו"ל, כשבמטס יום העצמאות האחרון אף השתתפו מטוסים מאיטליה.

המטרות, המסרים והיכולות

החמקנים האיטלקים שיגרו זוג טילי AIM-120C5 דגם מתקדם של ה"אמראם" מתאי החימוש הפנימיים של המטוסים, כחלק מאימון "תגובה מהירה" ומשימות השיטור האווירי במסגרת נאט"ו.

בסך הכל חמישה מטוסי F-35 של חיל האוויר האיטלקי פרסו לתרגיל בנורבגיה. המטוסים המתקדמים מדור 5 בעלי חתימת מכ"ם נמוכה, משולבים מטוסי בעלות ברית מדור 4 ו-5 הגיעו לשם מ-13 מדינות שונות שהשתתפו באימון הגדול.

כמו לא מעט אירועים מהסוג הזה, האימון נועד גם להעביר מסרים לכיוון הקרמלין במוסקבה. באימון ACE 23 השתתפו 150 כלי טיס שונים ולמעלה מ-2,700 חיילים, כאשר הוא התפרס על שטחי אימונים ומטווחים בנורגיה, שוודיה ופינלנד.

בעתיד מטוסי ה-F-35 האיטלקים יוכלו לשאת גם תצורת חימוש כבדה יותר, כולל טילי אוויר-אוויר מסוג "AIM-9X", הדגם המתקדם ביותר של טילי ה"סיידווינדר", על פיילונים חיצוניים מתחת לכנפיים. ההערכה היא שזה יקרה עד שנת 2025.

מטוסי 35-F חמקן בתרגיל ACE 2023 בנורבגיה | צילום: CORNELIUS POPPE/NTB/AFP