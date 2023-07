חיל האוויר של אוקראינה פרסם ברכה לרגל יום הולדתו ה-50 של הרמטכ"ל, גנרל ולרי זלוז'ני והוסיף לה תמונה של פצצת JDAM-ER על מטוס קרב מסוג מיג-29 שעליה נכתב: "יום הולדת שמח 50, ולרי פדורוביץ'! (שמו האמצעי של הרמטכ"ל) המתנה הטובה ביותר היא רוסים מתים!". בדרך הזו הם אישור והפיצו תיעוד רשמי ראשון של הפעלת הפצצות החכמות מהסוג הזה על מטוסי המיג-29 שלהם.

הדיווחים הראשונים על אספקת פצצות מונחות מדויקות ארוכות טווח מסוג JDAM-ER לאוקראינה התקבלו בתחילת מרץ השנה. גנרל ג'יימס הקר, מפקד כוחות האוויר של ארה"ב באירופה, מסר אז שארה"ב סיפקה לאוקראינה לראשונה פצצות מונחות מדויקות מדגם זה, בעלות טווח מוגדל של עשרות ק"מ. זמן לא רב אחר כך, כבר התפרסמו דיווחים שחיל האוויר האוקראיני משתמש בפצצות האלה נגד הרוסים.

Happy 50th birthday to Valeriy Zaluzhniy, Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces! pic.twitter.com/SgPi4fWWOE — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) July 8, 2023

לארה"ב לקח הרבה מאוד זמן עד ששלחה את הפצצות החכמות האלה לאוקראינה. הסיבה לכך על פי הערכות היא בגלל ההתאמה של הפצצות האמריקאיות מתוצרת בואינג למטוסי הקרב מתוצרת רוסית, של חיל האוויר האוקראיני.

יכולת תקיפה ארוכת טווח לאוקראינה

תליית חימוש על מטוס זהו אירוע מורכב, בטח במקרה של חימוש חכם. הפצצה אמורה לדעת "לדבר" עם מערכות החימוש והמחשוב של מטוס הקרב, בכדי לתפקד באופן יעיל. התאמה של חימוש כזה למטוס רוסי כולל ניסויי טיסה זה דבר שלוקח זמן, וכאמור גם אתגר טכנולוגי. אולם די ברור עכשיו שאוקראינה וארה"ב התגברו על הבעיה ומטוסי המיג-29 הפכו ל"משאית פצצות JDAM ER", כפי שנכתב.

ה-JDAM מתוצרת בואינג זו למעשה ערכה אותה מלבישים על פצצות רגילות לא מונחות, ומרגע שזו הותקנה היא הופכת את הפצצה לחכמה ובעלת הנחייה אינרציאלית ולוויינית. עלות ערכה כזו כ-20 אלף דולר, מה שאומר שבעלות נמוכה, יחסית, הפצצות הופכות למדויקות. לדגם ה-ER יש כאמור טווח ארוך יותר, על פי חלק מהדיווחים כ-72 ק"מ.

מטוס מיג 29 של חיל האוויר האוקראיני | צילום: Ukrainian Air Force

מטוס מיג-29 אוקראיני עם פצצות מהסוג הזה יכול טוס בגובה נמוך כדי להתחמק מהמכ"מים של הרוסים, בנקודה הנכונה הם מושכים לגובה ומשחררים את פצצות ה-JDAM-ER שלהם, מחוץ לטווח היעיל של רוב מערכות הנ"מ של האויב. אז המטוס יורד מיד לגובה נמוך וחוזר לבסיס, בזמן שהפצצות המונחות עפות באופן אוטונומי למטרות שלהן.

