טייס קרב אוקראיני שהופל עם מטוסו ונהרג, חזר רק שבועיים קודם לכן מארה"ב, שם עבר תוכנית אימונים מיוחדת, כולל על מטוסי F-16. כך נחשף בסוף השבוע האחרון. על פי הדיווחים הטייס, שאות הקריאה שלו "Nomad" נהרג בתחילת החודש כאשר מטוס הקרב שלו הופל באזור דונבאס. חיל האוויר האוקראיני אישר שהטייס נהרג, אולם לא מסר פרטים לגביי כל אימון או הכשרה שעבר בארה"ב.

הדיווחים על מותו של מייג'ור ולדיסלב סאבילייב, טייס קרב בחיל האוויר של אוקראינה, התקבלו ב-2 ביוני, אז חיל האוויר האוקראיני פרסם באופן רשמי את דבר מותו ב"משימה קרבית". זה קרה כאשר מטוס המיג 29 אותו הטיס נפגע מטיל נ"מ רוסי.

Captain Vladyslav Savieliev, a Pilot in the Ukrainian Air Force who was Killed after being Shot Down in his MiG-29 Fighter Aircraft on June 2nd reportedly had only arrived back in Ukraine roughly 2 Weeks before his Death, after Completing a 2-Year Aviation Leadership Program at… pic.twitter.com/92ojkU8m33 — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2023

הוא לא הראשון שנהרג, אולם מייג'ור סאבילייב תפס את תשומת לבם של הרוסים שטוענים שהתאמן בארה"ב ועבר הכשרה גם על מטוסי F-16. נראה שהרוסים מעוניינים להציג את מותו של טייס הקרב האוקראיני כהישג חריג, ומבחינתם כטייס F-16 הראשון שהצליחו להרוג, למרות שגם הם מודים שלא הופל כשהוא מטיס את מטוס הקרב האמריקאי, שכלל לא הגיע לאוקראינה.

"להוט להילחם ברוסים"

מייג'ור סאבילייב הייה טייס מיג-29 עם ניסיון מבצעי נרחב שביצע גיחות קרביות כאשר הרוסים כבשו את חצי האי קרים ובהמשך גם בדונייצק ודונבאס. לפני כשנתיים הוא נבחר לתוכנית היוקרתית של חיל האוויר האמריקאי, המכשירה טייסים זרים, בעיקר ממדינות שארה"ב רואה בהן כחלק מהאינטרסים שלה, אולם אין להם את היכולת להעביר הכשרה כזו בעצמן. הקורס נמשך שנתיים, במהלכן החניכים עוברים תכני טיסה רבים, בדגש על טיסה קרבית.

כאשר הרוסים פלשו לאוקראינה בפברואר של השנה שעברה, סאבילייב עדיין היה בארה"ב ונשארה לו תקופה ארוכה עד לסיום ההכשרה. גורמים אמריקאים סיפרו שהוא היה "להוט לחזור לאוקראינה כדי להילחם ברוסים". אבל שהבין את החשיבות שבהכשרה שלו.

מטוסי מיג 29 של חיל האוויר האוקראיני | צילום: SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images

הוא סיים את ההכשרה במרץ האחרון וחזר לאוקראינה. דובר חיל האוויר האמריקאי אישר כי טייסים אוקראינים עברו את הקורס המדובר, כולל אחד שסיים את לימודיו במרץ 2023, אולם סירב לציין שמות. עם זאת, תמונה של סאבילייב פורסמה עם סיום ההכשרה שלו דף הפייסבוק של בסיס חיל האוויר קולומבוס ב-24 במרץ. דובר חיל האוויר האוקראיני סירב להגיב לפניות כתבים בנושא.

מהפרסומים ניתן להבין שהוא הספיק לטוס מספר קטן של גיחות במלחמה בטרם נהרג, ככל הנראה בודדות. בנוסף סביר שלא טס על מטוסי מיג-29 במשך כשנתיים לפחות, הזמן בו שהה בארה"ב. יתכן גם שלא הספיק לספוג את כל המידע והניסיון שצברו חבריו, וכך הרוסים הצליחו להפיל אותו.