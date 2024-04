16:40 - סוכל פיגוע דקירה בירושלים: בן 17 נעצר

המשטרה עדכנה כי סוכל פיגוע דקירה בירושלים. מחבל פלסטיני בן 17 ששהה בישראל באופן לא חוקי, נעצר בידי לוחמי מג"ב ירושלים מחוץ לעיר העתיקה. "בבדיקתו נתפסה סכין גדולה מוסלקת ומודבקת על גופו", מסרה המשטרה. "מתחקור ראשוני שביצעו שוטרי תחנת שלם, התחזק החשד שהתכוון לבצע פיגוע דקירה וזה סוכל".

16:12 - רצף אזעקות ביישובי הגליל המערבי ובגליל העליון, דיווחים על יירוטים ונפילות

15:49 - אזעקות הופעלו בכמה יישובים בגליל המערבי

התרעות נשמעו בגורן, באילון, באדמית ובערב אל-עראמשה שבגליל המערבי. כמה נפילות זוהו במרחב אדמית. לא ידוע על נפגעים או על נזק

15:38 - משלחת של משפחות החטופים לניו יורק נפגשה עם שגרירת קטאר באו"ם, שאמרה כי "הסכם נמצא בהישג יד ושהימים הקרובים הם קריטיים"

15:35 - צה"ל תקף תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון

במהלך היום מטוסי קרב תקפו כמה תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים עייתא א-שעב, כפר ארנון וטיר חרפא שבדרום לבנון. כמו כן, כוחות צה"ל ביצעו הלילה ירי ארטילרי להסרת איום במרחב עלמה א-שעב ובמרחב א-צוונה.

15:06 - דיווח פלסטיני: לראשונה מ-7 באוקטובר משאיות של סיוע הומניטרי נכנסו לרצועה דרך מעבר ארז; גורם ישראלי הכחיש את הדיווח

הפלסטינים דיווחו כי לראשונה מאז 7 באוקטובר נכנסו דרך מעבר ארז משאיות של סיוע הומניטרי לרצועת עזה. בערוץ אל-ג'זירה הקטארי דווח כי נכנסו לצפון הרצועה דרך מעבר ארז שתי משאיות של ציוד רפואי ומשאית שמכילה דלק. גורם ישראלי הכחיש: בניגוד לפרסום - לא נכנסו היום משאיות של סיוע הומניטרי לרצועה דרך מעבר ארז.

15:02 - בסוריה מדווחים על פיצוצים בדמשק

14:35 - פרטים חדשים על חילוץ גופתו של אלעד קציר ז"ל

צה"ל והשב"כ עדכנו כי אלעד קציר ז"ל, בן 47 מניר עוז, שנחטף לעזה, נרצח בסוף חודש ינואר בידי שוביו. גופתו חולצה מדרום הרצועה במבצע מיוחד, בעקבות מידע שנחשף במהלך חקירות של מחבלי ג'יהאד איסלאמי, שנתפסו בבית חולים שיפא ובח'אן יונס. הפרטים המלאים

14:29 - הנחיה לתושבי שלומי שבגליל המערבי: עקב אירוע ביטחוני - יש להישאר במקום מוגן ולא לצאת ממנו. כוחות הביטחון עורכים סריקות באזור. בצה"ל מבהירים כי אין חשש לאירוע ביטחוני

14:09 - אזעקות בשורת יישובים בגליל המערבי ובגליל העליון

התרעות הופעלו בזרעית, בשתולה, באבן מנחם, בשומרה ובנטועה שבגליל המערב ובגליל העליון.

13:36 - חמאס בהודעה רשמית: "משלחת תצא מחר לקהיר"

13:25 - הירי לצפון: מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטה שחצתה למרחב ראש הנקרה ונפלה בשטח פתוח. במקביל, זוהו שלושה שיגורים נוספים למרחב שלומי. לא ידוע על נפגעים או על נזק

12:48 - אחותו של החטוף אלעד קציר: הוא נרצח בשבי, גופתו הוחזרה לישראל במבצע צבאי

גופתו של אלעד קציר, שנחטף לרצועה ונרצח בשבי – הובאה הלילה לישראל, כך עדכנה אחותו, כרמית פלטי קציר בפוסט בפייסבוק. "אלעד נחטף מביתו בניר עוז חי ושלם וצולם פעמיים מתוך השבי. ניתן היה להציל אותו לו עסקה הייתה קורית בזמן", היא כתבה. "המנהיגות שלנו פחדנית ומונעת משיקולים פוליטיים ולכן זה לא קרה".

צה"ל והשב"כ מסרו כי גופתו של אלעד ז"ל חולצה הלילה מח'אן יונס לאחר שהתקבל מידע מודיעיני. הוא נרצח בידי מחבלי הג'יהאד האיסלאמי.

12:39 - צה״ל והשב"כ: חוסל בכיר במנגנון ביטחון הפנים של חמאס

בהכוונה מודיעינית של אמ"ן והשב"כ, מטוסי קרב של חיל האוויר חיסלו ביום רביעי האחרון בדרום הרצועה את אכרם עבד אלרחמן חסין סלאמה, בכיר במנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור הרצחני.

אכרם כיהן בכמה תפקידי מפתח בארגון, בהם סגן ראש מחוז בח'אן יונס. במסגרת תפקידו הוא עסק בקידום פעולות טרור מרכזיות ברצועה, במטרה לפגוע בפעילות צה"ל והיה אחראי לתכנון והפעלה של פיגועים משמעותיים במדינת ישראל.

12:35 - אזעקה בשלומי שבגליל המערבי

נפילת רקטה זוהתה בשלומי - לפני ההתרעה שהופעלה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק.

11:30 - השמידו יותר מ-40 מטענים וטונה חומרי נפץ - וחיסלו מחבלים: תיעוד מפעילות לוחמי גבעתי בח'אן יונס

10:50 - ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון: "עצירת אספקת הנשק לישראל תהיה טירוף הדעת"

10:25 - דיווח בלבנון: ארה"ב ביקשה ממצרים לשכנע את קטאר להפעיל לחץ על חמאס

09:55 - מקור בארגוני הטרור: משלחת חמאס תצא בקרוב לקהיר כדי לחדש את המשא ומתן

מקור בארגוני הטרור לערוץ אל-מיאדין הלבנוני: משלחת חמאס תצא בקרוב לקהיר כדי לחדש את המשא ומתן - למרות הפערים בין הצדדים. ארה"ב הפעילה לחץ כבד על המתווכות (מצרים וקטאר) ועל ישראל כדי להגיע להסכם הפסקת אש.

09:35 - מפקד צבא איראן: "המתקפה של ישראל לא תישאר ללא מענה"

מפקד צבא איראן מוחמד באקרי בהלווייתו של בכיר משמרות המהפכה מוחמד רזא זאהדי: "המתקפה של ישראל לא תישאר ללא מענה. נקבע את תזמון המתקפה, הסוג ואופן הביצוע שלה, ונבצע אותה בקפידה ונגרום לאויב להצטער על מה שהוא עשה".

09:00 - בנוכחות מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה אסמעיל קא'אני: באיספהאן החלה הלווייתו של מוחמד רזא זאהדי, בכיר משמרות המהפכה שחוסל בידי ישראל

06:08 - מזכ"ל האו"ם מאשים את ישראל בשימוש ב-AI כדי לזהות מטרות להפצצה

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש תקף את ישראל בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו, שבו כתב כי הוא "מוטרד עמוקות מהדיווחים כי הצבאי הישראלי משתמש באינטליגנציה מלאכותית ככלי לזיהוי מטרות להפצצה, ומביא כך למספר גבוה של אזרחים הרוגים". גוטרש הוסיף כי "יש להשתמש ב-AI בצורה טובה שתתרום לעולם, לא כדי לסייע בניהול מלחמה ברמה תעשייתית ולטשטוש אחריות".

