הלל מנחם יניב ז"ל נרצח בפיגוע הירי בחווארה אתמול (שני) יחד עם אחיו, יגל יעקב יניב ז"ל. האח הלל היה לוחם צה"ל במסלול בני הישיבות. בין ההספדים לשניים נחשפה הודעה ששלח הלל לחבריו עם סיום שירותו בחיל הים והיציאה ללימודים בישיבה.

"5 בבוקר, יושב מול המכ"מ וואלה הדמעות זולגות", פתח הלל ז"ל את ההודעה לחבריו שכעת קיבלה משמעות מצמררת. "לא מאמין שהפרק הזה בחיים עומד להיגמר בעוד כמה שעות. פרק מטורף שלא האמנתי שיראה ככה".

"נכנסתי חפ"ש (חייל פשוט) צעיר וסיימתי סגן מפקד דבורה מפואר", התייחס לשירות אותו סיים כסגן מפקד ספינה של חיל הים. "כל כך שמח שיצא לי להיות משמעותי בכל ספינה ותפקיד שהייתי". הוא שירת בפלגת הביטחון השוטף 916 בחיל הים ולאחר מכן המשיך לפרק לימודיו בישיבה.

ספינות דבורה של חיל הים, ארכיון | צילום: דובר צה"ל

על המעבר מהשירות ללימודים כתב הלל לחבריו: "לא מעכל שמחר בבוקר אני קם בלי ספינה בלי חיילים לדאוג להם ובלי לסיים שבועיים מותש אבל בכל זאת לחכות ליום ראשון לעוד שבועיים כאלה. עוד יגיע הזמן לסיכומים וחגיגות ועכשיו אני עם הפנים לאתגר הבא. שיעור ד' here we come", סיכם אז הלל את ההודעה לחבריו.

הלל ז"ל נרצח כשהוא בן 21 ודרגתו סמל ראשון. פלגה 916 של חיל הים בה שירת יושבת באשדוד, הם אחראים על כל הגזרה הימית של רצועת עזה. מפעילים לצד ספינות הדבורה גם ספינות צרעה חדישות ואחראים על הרבה מאוד סיכולי הברחות ופיגועים מהים.

האחים הלל מנחם יניב ויגל יעקב יניב ז"ל נרצחו אתמול בפיגוע בחווארה שבשומרון, כשמחבל פתח לעברם בירי מטווח קצר ונמלט מהמקום. כוחות הביטחון מנהלים מאז מצוד אחריו ומבצעים סריקות. מצה"ל נמסר כי הרמטכ"ל שהגיע אמש לזירה, "הנחה על תגבור כוחות נוסף לסיכול פיגועים ומניעת הפרות סדר, לצד חיזוק והגברת המאמצים ללכידת המחבלים".

כחלק מהגברת הפעילות הביטחונית במרחב שכם, הוסיפו בצה"ל, "הוחלט על הגברת הבידוק הביטחוני בצירי התנועה אל העיר וממנה. בחטיבת שומרון פועלים כוחות מתוגברים של צה"ל, משטרת ישראל ופלוגות מג"ב. שלושה גדודים, 202 של חטיבת הצנחנים, רותם 435 והסיירת של חטיבת גבעתי, מתגברים את אוגדת יהודה ושומרון.