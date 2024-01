00:38 - עוד תקרית בים סוף: ספינה הותקפה סמוך לחופי תימן

חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" קיבלה הלילה דיווחים על תקרית בים סוף - כ-50 מיילים מערבית לנמל חודיידה שבתימן - כך פורסם בסוכנות הידיעות רויטרס. ככל הנראה מדובר בספינה שהותקפה, לא דווח על נזק או נפגעים.

00:20 - איחוד האמירויות מעמיד לדין 84 חברי האחים המוסלמים, ומאשימים אותם בעבירות טרור

The UAE prosecutes 84 members of the Muslim Brotherhood, charging them with terrorism offenses@Khaledhzakariah, an Islamist terrorism researcher examines the UAE’s approach to dealing with terrorism compared to that of Western countries



| with @laura_i24 pic.twitter.com/8Uo0HJh1A2