נקבע מועד לתרגיל האווירי הגדול בהיסטוריה של ברית נאט"ו. בזמן שבאוקראינה עדיין מתנהלת מלחמה ואיום הפלישה הסינית לטייוואן גובר, יפתחו הצבאות החברים בברית בתמרון האווירי הגדול ביותר מאז שהוקמה. התמרונים יתקיימו בין ה-12 ל-23 ביוני מעל פולין, רומניה, צ'כיה, גרמניה והמדינות הבלטיות.

לאחרונה, פינלנד הצטרפה באופן רשמי לברית נאט"ו, מה שהאריך את הגבול עם רוסיה ביותר מאלף ק"מ, ונחשב להפסד אסטרטגי של הרוסים, שכזכור יצאו למלחמה בין השאר כדי למנוע מאוקראינה להצטרף לברית.

בתמרון האווירי הענק "Air Defender 23" ישתתפו יותר מ-200 מטוסים וכ-10,000 חיילים מארה"ב, גרמניה, בריטניה, בלגיה, בולגריה, צ'כיה, גרמניה, פינלנד, צרפת, הונגריה, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, פולין, רומניה, סלובקיה, ספרד וטורקיה. כחלק מהתמרון, האמריקאים יתרגלו פריסה מהירה של מטוסים מארה"ב עצמה וחיל האוויר הגרמני יהיה המוביל של האימון הנרחב.

מדובר באימון האווירי והפריסה הגדול ביותר מאז הקמת נאט"ו לפני למעלה מ-70 שנים. בארה"ב אומרים שזו תהיה גם פריסת האימונים מהגדולות שהיו בחיל האוויר האמריקאי ולכן, הם מעניקים לתמרון הזה עדיפות גבוהה במיוחד.

The Recent Visit Of German Air Force - Airbus A400M - 54+21 To Washington Was Part Of A Media Visit For Exercise Air Defender '23.



54+21 Flew Several Senior Level Air Force Leaders & National Media To Andrews AFB To Highlight The Exercise. https://t.co/wOmACghqE5 pic.twitter.com/OcCRS4M2MT — SkyScanWorld ✈️ (@scan_sky) April 9, 2023

מטרת התרגיל היא להראות באיזו מהירות צבא ארה"ב יכול לפרוס כוח אדם ואספקה, כשהכוחות מוכנים לקרב באופן מידי, וחבירה לבעלי הברית במדינות השונות. בנוסף לזה פורסם כי הכוחות יתאמנו על מה שהוגדר כ"סיכול איומים פוטנציאלים והגנה על אירופה מפני פלישה".

מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה בשנה שעברה, נראה מהדיווחים השונים כי הייתה עלייה בכמות האימונים הבינלאומיים בדגש על נאט"ו, שאחרי שנים של חיפוש אחרי מטרה והצדקת קיום, מצאה אותם ברוסים ובסינים. גם מכירות הנשק לאירופה עלו, בין השאר ניתן לראות זאת בביקוש למטוסי ה-F-35. בשנת 2022 נחתמו חוזים למטוסי החמקן עם גרמניה, פינלנד ושוויץ.

בנאט"ו מדווחים גם שהתרגיל יעסוק בנושא החלל. הרוסים כבר הביעו אי נחת בשל כיום התרגיל, שחלק ממנו יהיה סמוך לגבול שלהם עם נאט"ו. ההערכה היא שתוך כדי התמרון האווירי הענק שני הצדדים, נאט"ו ורוסיה, יבחנו אחת את השנייה.

"מפגשים" באוויר קורים על בסיס יומי כמעט. בשבת דיווח הפיקוד האווירי של נאט"ו שמטוסי F-16 רומנים המוצבים בליטא, "יירטו" והרחיקו שני מטוסי קרב מסוג סוחוי SU-27 רוסיים, שטסו סמוך למרחב האווירי של נאט"ו.

תקרית אווירית עם מטוסי קרב רוסיים בים הבלטי, מרץ 2022 | צילום: SWEDISH AF/TT NEWS AGENCY/AFP/GettyImages