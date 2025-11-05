לוחם השריון שיצא להילחם ב-7.10, נפל ונחטף עם חברי צוות הטנק שלו על ידי חמאס - הושב הלילה לישראל • מטה המשפחות מסר: "השבתו היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי-ודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים" • איתי ז"ל הוא החייל החטוף האחרון מהמלחמה הנוכחית, והאחרון שמחזיק באזרחות אמריקנית • הותיר אחריו הורים ושני אחים

לאחר 760 ימים: משרד ראש הממשלה וצה"ל הודיעו הלילה (בין שלישי לרביעי) כי החלל שהושב לישראל אמש הוא סמ"ר איתי חן ז"ל, לוחם השריון שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועת עזה על ידי חמאס.

ארונו הועבר אתמול מידי ארגון הטרור לצלב האדום ומהם לכוחות צה"ל, שקיימו ברצועה טקס צבאי ולאחר מכן העבירו אותו למרכז הלאומי לרפואה משפטית, שם הושלם הליך הזיהוי שלו.

המעמד הצבאי שנערך לסמ"ר איתי חן ז"ל | צילום: דובר צה"ל

ממטה משפחות החטופים נמסר: "המשפחות מחבקות בשעה זו את משפחת חן אשר יקירה איתי ז"ל הושב היום לישראל לקבורה ראויה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של איתי ז"ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי-ודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים".

איתי ז"ל היה הבן האמצעי מבין שלושה אחים. הוא גדל בנתניה, למד בכיתת מצוינות והיה ספורטאי מבטיח. הוא אהב לשחק כדורסל, לטפס על קירות טיפוס, לטייל ברחבי הארץ, ובקיץ שלפני הגיוס עבד כמדריך בקייטנה. כנער עסק בפעילות חברתית והיה מדריך של"ח צעיר במסגרת תוכנית של"ח וידיעת הארץ של משרד החינוך.

חגית ורובי חן, הוריו של איתי ז"ל, במהלך המאבק להשבתו | צילום: אלון גלבוע

למרות שנפצע במהלך תפקידו כמדריך, התעקש להמשיך בתפקיד ובהמשך להתגייס כלוחם בשריון בגדוד 77. ב-7 באוקטובר יצא איתי ז"ל להלחם באומץ רב לצד חבריו לטנק. סמל תומר ליבוביץ ז"ל נהרג בקרב, ואיתי נחטף מאזור נחל עוז יחד עם יתר חברי צוות הטנק: סרן דניאל פרץ שהושב לקבורה וסמ"ר מתן אנגרסט ששוחרר מהשבי אחרי מעל שנתיים. איתי הותיר אחריו את הוריו רובי וחגית, ואת שני אחיו, רועי ואלון - ששמעו ממנו בפעם האחרון באותו יום שבת בבוקר.

ב-12.3.2024 התיר צה"ל לפרסום כי איתי נפל בקרבות וגופתו מוחזקת בידי ארגון הטרור חמאס. הוא החייל החטוף האחרון מהמלחמה הנוכחית, והאחרון שמחזיק באזרחות אמריקנית.

7 חטופים חללים נותרו בעזה

לאחר השבתו של איתי ז"ל, ישנם 7 חטופים חללים שעדיין מוחזקים ברצועת עזה: סגן הדר גולדין ז"ל, מני גודארד ז"ל, ליאור רודאיף ז"ל, דרור אור ז"ל, רן גואילי ז"ל, ג'ושוע לואיטו מולל ז"ל וסותטיסאק רינטלאק ז"ל.

בימים האחרונים, לאחר הקולות השונים שנשמעו עד עכשיו, לפיהם לא בטוח שיצליחו להשיב את כולם, ישנה הבנה בישראל שעם עבודה מאומצת ובשיתוף פעולה בשטח עם חמאס ועם גורמים נוספים לאורך זמן - יהיה אפשר להחזיר את כל החללים החטופים הביתה.

חיפוש אחר חללים חטופים, מהימים האחרונים | צילום: reuters

נכון לעכשיו, בישראל יודעים להצביע על מיקומים של לפחות ארבעה חללים חטופים נוספים - אבל גם את שלושת החללים החטופים הנוספים, על פי שלושה מקורות ביטחוניים שונים, אפשר יהיה להשיב הביתה. חשוב להדגיש שזה עלול לקחת זמן.