בכיר אמריקני: החזרת גולדין תאפשר עסקה לפתרון משבר המחבלים ברפיח
ממשל טראמפ מפעיל בימים האחרונים לחץ על חמאס כדי להחזיר לישראל את גופתו של החטוף החלל הדר גולדין • בכיר אמריקני: "אם חמאס יחזירו את גופתו של הדר גולדין זה יאפשר לנתניהו יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר" • דילמת המחבלים ה"נצורים" במנהרה - והניסיון מאחורי הקלעים להפוך את המצב המורכב ל"פיילוט" לפירוק חמאס מנשקו
ברק רבידN12
פורסם: | עודכן:
ממשל טראמפ הפעיל לחץ על חמאס בימים האחרונים להחזיר לישראל את גופתו של החטוף החלל הדר גולדין כדי לאפשר להגיע להסכם בין הצדדים לסיום משבר המחבלים "שתקועים" במנהרות ברפיח, כך אמר בכיר אמריקני. עם זאת, עד השעות המאוחרות של הערב (שבת) - לא ברור האם ומתי מתכוון ארגון הטרור להשיב את ארונו של החלל החטוף.
למה זה חשוב?
- האמריקנים רואים במחבלים שנותרו במנהרות ברפיח כמוקד מתיחות שהביא לשתי הסלמות חמורות וערער את הפסקת האש ורוצים לפרק את המוקש הזה.
- בכירים אמריקנים אומרים כי ממשל טראמפ גם העביר לישראל את המסר לפיו ניתן להפוך את האירוע הזה למעין מיזם "פיילוט" לפירוק חמאס מנשקו בעזה.
במוקד החדשות
- הבכיר האמריקני ציין כי ביממה האחרונה ביצעו חמאס, הצלב האדום ונציגים מצרים חיפושים ברפיח כדי לאתר את גופתו של גולדין.
- "אם חמאס יחזירו את גופתו של הדר גולדין זה יאפשר לנתניהו יותר מרחב פעולה פוליטי לסיים את המשבר עם 200 אנשי חמאס במנהרות ברפיח", אמר הבכיר האמריקני.
מאחורי הקלעים
- לדברי הבכיר האמריקני סדר הדברים שממשל טראמפ רוצה שיקרו הוא: ראשית, החטוף החלל הדר גולדין יוחזר לישראל.
- לאחר מכן: המחבלים במנהרות יניחו את נשקם וייכנעו, ישראל תעניק ״חנינה״ למחבלים שייכנעו, המחבלים יזכו ל״מעבר בטוח״ לשטח שבשליטת חמאס - או יוגלו למדינה שלישית. הבכיר אמריקני ציין: עד כה לא נמצאה מדינה שתהיה מוכנה לקלוט אותם.
- לאחר מכן יושמדו המנהרות ששהו בהן המחבלים.
- "בצורה הזו נוכל להציג מודל לפירוק חמאס מנשקו בדרכי שלום", הדגיש הבכיר האמריקני.
מה הלאה?
- אם אומנם תוחזר גופתו של הדר גולדין לישראל הלחץ האמריקני על ישראל להסכים לעסקה הזו ברפיח יגדל.
- שליחיו של הנשיא טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר עשויים להגיע לישראל בהמשך השבוע כדי לנסות לסגור את העסקה.
