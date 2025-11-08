בכיר אמריקני: החזרת גולדין תאפשר עסקה לפתרון משבר המחבלים ברפיח

ממשל טראמפ הפעיל לחץ על חמאס בימים האחרונים להחזיר לישראל את גופתו של החטוף החלל הדר גולדין כדי לאפשר להגיע להסכם בין הצדדים לסיום משבר המחבלים "שתקועים" במנהרות ברפיח, כך אמר בכיר אמריקני. עם זאת, עד השעות המאוחרות של הערב (שבת) - לא ברור האם ומתי מתכוון ארגון הטרור להשיב את ארונו של החלל החטוף.