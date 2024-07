הרקטה מסוג פלאק 1 (תוצרת איראן) ששיגר חיזבאללה קטלה את חייהם של 12 ילדים ונערים במג'דל שמס, אלא שגם היום (ראשון) ארגון הטרור ממשיך להכחיש את מעורבותו לתקרית הקשה ומנסה להפיל אותה על ישראל. כך נשמעים הקולות בלבנון, האיומים והחשש מתגובה.

האסון במג'דל שמס - סיקור N12

הפרשן הלבנוני ח'ליל נסראללה שמקורב לחיזבאללה, הדגיש אחרי האירוע הקשה כי "בצל היקף ההתבטאויות הישראליות, ההכחשה של חיזבאללה עצמה היא אזהרה שכל טיפשות תיענה בתגובה. הוא לא מעוניין לספוג את הטיפשות של המנהיגים הישראלים".

שר החוץ של לבנון, עבדאללה בו-חביב, התראיין לרשת SKY NEWS והתייחס לאפשרות של מלחמה עם ישראל: "כל מלחמה בלבנון תהפוך למלחמה אזורית, וישראל תספוג אבדות. יש להקים ועדה בין-לאומית שתחקור את מקור ההתקפה במג'דל שמס, אנחנו יכולים לשתף פעולה עם יוניפי"ל. נבקש מחיזבאללה לנהוג באיפוק, הזמן אינו מתאים לחורבן. אנחנו מבקשים מישראל לנהוג באיפוק ולא להרחיב את המלחמה וכן להפסיק את המלחמה בעזה".

במקביל לאזהרה של שר החוץ של לבנון, שרי החוץ של קנדה, שוודיה, נורווגיה וצרפת קראו לאזרחיהן לעזוב את לבנון.

הפוליטיקאי הלבנוני-דרוזי ויאם והאב שנחשב למקורב לנסראללה, כתב הלילה: "בכנות, אנחנו קוראים לעצור את המלחמה ולא לסכן את גורלה של לבנון. הגיע הזמן ששפיכות הדמים האלו ייפסקו. האזור עומד על לוע של הר געש ולבנון תשלם את המחיר".

בתוך זמן קצר משנודע על האובדן הכבד בעקבות הפגיעה הישירה של הרקטה במגרש הכדורגל במג'דל שמס, הפרשן הצבאי של אל-ג'זירה פאיז א-דווירי החל להדהד את הנרטיב השקרי ולהתעלם מהעובדות. "מיירט של כיפת ברזל נפל בטעות במג'דל שמס, בצל אופי ודפוס נפילתו", הוא טען וכך הפייק ניוז שאימצו אחרים התפשט ברשתות הערביות.

גם הכתב של העיתון הלבנוני אל-אח'באר שמזוהה עם חיזבאללה, פראס א-שופי טען: "מה שקרה במג'דל שמס הכבושה עדיין לא ברור והקורבנות הם תושבי העיירה. בטוח שההתנגדות הלבנונית לא יכולה לפגוע במכוון באוכלוסייה הסורית".

בעקבות ההכחשה החריגה של חיזבאללה, העיתונאי הלבנוני חסן איליאק טען כי "במלחמת לבנון השנייה נפלו בטעות, רקטות של חיזבאללה בעיירה ערבית בשטחים הפלסטיניים שנכבשו ב-1948, מה שהוביל למותם של שני פלסטינים. באותה תקופה חיזבאללה לא הכחיש את אחריותו, אלא אישר אותה והתנצל על הטעות הלא מכוונת. חיזבאללה דיבר על העניין בנאום במהלך המלחמה והביע תנחומים למשפחות ההרוגים. אני מזכיר את התקרית ההיא כדי להגיד שלחיזבאללה יש את האומץ להודות בטעותו, וזה נותן אמינות להכחשתו היום על נפילת הרקטה במג'דל שמס".

