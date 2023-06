אירוע חריג ביחסים שבין הצבא הרוסי לחברת שכירי החרב "וגנר", שם פרסמו סרטון בו הציגו את לוטננט קולונל רומן וונוויטין, מפקד חטיבה 72 בצבא הרוסי שנלחם לצידם בבחמוט, אוקראינה, אותו הם מאשימים כי פתח באש לעבר האנשים שלהם.

ניתן לראות בברור שהוא ספג מהם מכות קשות, מה שכנראה הביא אותו לשתף פעולה ולהודות שירה עליהם. ברוסיה הרשמית לא מתייחסים לסרטון, אולם ברשתות החברתיות הדבר מעורר סערה, ולא ברור איך זה ישפיע על היחסים בין הצדדים, שגם ככה מתוחים מאז החל יבגני פריגוז'ין לפרסם ביקורת על בכירי משרד ההגנה והצבא הרוסי.

לא ברור איך ומתי בדיוק "וגנר" לכדו את מפקד החטיבה 72 של הצבא הרוסי. אולם מה שבטוח זה שהם הכו אותו ושברו את אפו, כפי שניתן לראות. בסרטון הוא מופיע כשידיו אזוקות ונשאל על ידי אלמוני שעומד מאחורי המצלמה: "מה עשית?". המח"ט עונה: יריתי על רכב השייך ל'וגנר' בזמן שהייתי שיכור". לפחות על פי דבריו בסרטון, הוא נחטף לפני יומיים. "וגנר פרקו אותי מהנשק במהירות", סיפר לוטננט קולונל וונוויטין.

לא ברור מה יעלה בגורלו של הקצין הרוסי ובשלב זה גם לא מה תהיה תגובת משרד ההגנה והצבא הרוסי. לפחות בשלב זה הם שומרים על שתיקה. אולם אין ספק שיחסי העבודה בין שני הגופים האלה גרועים, על רקע הניצחון בבחמוט, שהגיע אחרי חודשים ארוכים של לחימה וכמות עצומה של נפגעים.

It seems that the feud between PMC Wagner and russian regular army got on the next level.



Prigozhin's mercenaries disarmed and locked in the commander of the 72nd brigade lieutenant-colonel Vinivitin. They accused him of opening fire at the members of Wagner group in Bakhmut… pic.twitter.com/JQ8JxO3Ssd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 4, 2023

ראש וגנר על התקיפה ברוסיה: "האוכלוסייה שם גוססת"

בינתיים נראה שהרוסים לא מצליחים לבלום את הפלישה שספגו לשטחם, במחוז בלגורוד. ראש קבוצת וגנר יבגני פריגוז'ין כבר הכריז כי הוא מתכוון לשלוח לשם את הלוחמים שלו, כדי לסיים את האירוע שהצבא הרוסי לא מצליח לבלום.

"אם משרד ההגנה הרוסי לא יעצור בקרוב את מה שמתרחש באזור בלגורוד, אז כמובן, נגיע לאזור ונגן על העם הרוסי שלנו ועל כל מי שחי שם", הצהיר פריגוז'ין. "הלוחמים שלי לא ימתינו להזמנה, בזמן שהאוכלוסייה האזרחית שם גוססת".

למרות הצהרותיו, ספק אם הרוסים ירצו ש"וגנר" ילחמו בתחומי רוסיה עצמה, על כל המשמעות של זה. אולם עצם העובדה שפריגוז'ין מפרסם שייצא לשם גם בלי אישור הצבא הרוסי, מעיד על הבעיות שיש שם. נראה שמתקרב הרגע שבו פוטין עצמו יאלץ לקבל החלטה לגבי "וגנר" והעומד בראשם.

ולדימיר פוטין ומקורבו יבגני פריגוז'ין, בעלי "קבוצת וגנר", ארכיון | צילום: ALEXEY DRUZHININ/SPUTNIK/AFP/GettyImages