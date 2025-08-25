התקיפה נקלטה בשידור חי, בעזה מדווחים: "בין ההרוגים עיתונאים"

תקיפה של צה"ל בח'אן יונס נקלטה היום (שני) בשידור חי של ערוץ "אל-ע'ד" המצרי. על פי הדיווחים מרצועת עזה, הופצץ הגג של מתחם בית החולים נאצר בדרום הרצועה, ששימש בעבר לפעילות טרור וצה"ל פעל בסביבתו במהלך המלחמה.

מפרטים ראשונים נראה שבוצע ירי מהקרקע ולא תקיפה אווירית, לאחר שזוהה איום על הכוחות מגג בית החולים. בעקבות התקיפה מדווחים בעזה כי ישנם כמה הרוגים, כולל עיתונאים עזתים.

עוד על פי הדיווחים מרצועת עזה, בתקיפה נהרג צלם אל-ג'זירה מוחמד סלאמה, שתיעד והדהד ברשתות החברתיות שלו את הטקס המזעזע של העברת החללים החטופים בני משפחת ביבס ועודד ליפשיץ ז"ל, שנרצחו בשבי בעזה.

בעזה דיווחו על לפחות 14 הרוגים בתקיפה, אך כידוע את המספרים יש לקחת בעירבון מוגבל כשלא פעם הוכח שהם נופחו.

מצה"ל נמסר כי "מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל תקפו במרחב בית החולים נאצר בח'אן יונס. הרמטכ"ל הנחה על קיום תחקיר ראשוני בהקדם. צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים ובשום אופן לא מכוון תקיפות לעבר עיתונאים ככאלה, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם תוך שמירה על ביטחון כוחותינו".

זהות העיתונאים הקודמים שנהרגו, והממצאים בביה"ח

יש לסייג כי לאורך המלחמה סיפק צה"ל הוכחות ממסמכים שנתפסו ברצועת עזה, ובהם היו עיתונאים שנהרגו בתקיפות והיו רשומים כמחבלים פעילים בארגוני הטרור, שעברו הכשרות, היו מעורבים בפעילות טרור וחלקם שימשו כזרוע התעמולה שלהם.

המקרים הזכורים הנוספים של עיתונאים-מחבלים שכבר חוסלו הם של אנאס א-שריף כתב אל-ג'זירה וחסן אצליח שעבד כצלם עבור סוכנויות מובילות, שניהם היו מחבלים פעילים שתועדו בעבר בין היתר עם יחיא סינוואר ובכירים בארגוני הטרור.

באשר לאותו בית חולים בח'אן יונס, צה"ל חשף שם בעבר תרופות של חטופים ישראלים שהוחזקו ברצועת עזה ורכבים שנגנבו מעוטף עזה במהלך טבח 7 באוקטובר.

המסר של הרמטכ"ל, התיעוד הבעייתי של חמאס

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר אתמול בביקור בבסיס חיל הים כי "אנחנו נמצאים במלחמה רב זירתית ובפתיחתו של השלב השני של מבצע 'מרכבות גדעון'". לדברי הרמטכ"ל צה"ל עמד בשלושת יעדי המבצע. "פגענו עמוקות בחמאס, הרחקנו איומים מהגבול ומהיישובים וכתוצאה מהלחץ הצבאי יצרנו את התנאים לשחרור החטופים. צה"ל ממשיך להכין עצמו להרחבת הפעולה במיקוד בעיר עזה ועל חיל הים להיות ערוך בהגנה ולסיוע בהתקפה לכוחות היבשה. המערכה נמשכת ונמשיך לפעול עד להשגת כל יעדי המלחמה, חיזוק הביטחון ולניצחון".

מוקדם יותר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, פרסם בעמוד ה-X בשפה האנגלית, סדרת תיעודים חריגים המופצים בימים האחרונים ברשתות החברתיות ברצועת עזה, בהם נראים חמושים ופעילי ארגון הטרור חמאס כשהם מכים, מתעללים ויורים בתושבים עזתים ברחבי הרצועה.

