אחרי המתקפה הגדולה ביותר על קייב שביצע הצבא הרוסי בתחילת השבוע באמצעות מל"טים איראניים, נראה שהתגובה האוקראינית הגיעה. בשעה האחרונה (שלישי) ישנם דיווחים ועדויות רבות על מתקפת מל"טים מתאבדים של אוקראינה על מוסקבה. מדיווחים ראשונים עולה שלפחות שלושה מל"טים פגעו בבניינים בעיר ולמעלה מעשרה יורטו על ידי מערך ההגנה האווירית של הרוסים, כך לטענתם.

התקיפה הנדירה על הבירה הרוסית החלה מוקדם מאוד הבוקר ולטענת הרוסים, כתוצאה מכך נגרם נזק "מינורי" למספר מבנים, כפי שהודיע ​​ראש העיר סרגיי סוביאנין. לפי סוכנות הידיעות הממשלתית RIA Novosti, מל"ט אחד פגע בקומות העליונות של בניין מגורים בחלק הדרום-מערבי של מוסקבה. מהדיווחים עולה שכלי הטיס פגע בחזית הבניין. המל"ט השני פגע בבניין מגורים בן 24 קומות בפאתי מוסקבה.

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and “Successful Impacts” affecting multiple Residential Buildings; it was additionally… pic.twitter.com/oSKgOIR8E4 — OSINTdefender (@sentdefender) May 30, 2023

הרקע: שיגור 55 מל"טים

המתקפה הזו יצאה לפועל אחרי שבתחילת השבוע הרוסים ביצעו מתקפת טילים ומטוסים ללא טייס על ערי אוקראינה. למעלה מ-55 מל"טים מתאבדים מסוג "שאהד 136/131" שוגרו על ידי הרוסים, כ-40 מהם לעבר מבנים ממשלתיים בקייב בירת אוקראינה. זו הייתה אחת מהמתקפות הגדולות שתועדו שם ולפחות אדם אחד נהרג ועוד מספר נפצעו.

לא ברור מאיפה האוקראינים שיגרו את מתקפת הנקמה שלהם, האם מאוקראינה, מה שאומר מרחק ארוך מאוד כשמערך ההגנה הרוסי אמור היה לגלות אותם. או על ידי כוחות מיוחדים משטחה של רוסיה עצמה, חשד שכבר עלה בעבר.

המתקפה הנדירה על מוסקבה בירת רוסיה, מגיעה שבועות לאחר שסוביאנין אסר על שימוש במזל"טים ורחפנים לא מורשים ברחבי העיר, בעקבות התקפה על הקרמלין ב-3 במאי, שלטענת הרוסים בוצעה על ידי אוקראינה. רוסיה מבצעת התקפות מל"טים וטילים על בירת אוקראינה קייב מתחילת החודש ואוקראינה, כפי הנראה, החליטה להגביר מצדה את הפעולות מהסוג הזה.

כוחות ביטחון אוקראינים ומל"ט רוסי שהופל במתקפה קודמת באזור קייב | צילום: ARIS MESSINIS/AFP