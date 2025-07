מפקד חיל האוויר הפולני, מייג'ור-גנרל אירנהיוש נווואק, וטייס ניסוי של חיל האוויר האינדונזי, קולונל פרל ריגונלד, טסו לראשונה במטוס הקרב מסוג KF-21 במהלך ביקור רשמי שלהם במדינה. מדובר במטוס קרב מתקדם מהדור ה-4.5, המשלב מאפיינים של דור 5, בדגש על חתימת מכ"ם נמוכה (חמקנות) ומכ"ם מתקדם מסוג AESA.

מטוס הקרב הזה מפותח על ידי דרום קוריאה, כאשר פולין ואינדונזיה סייעו במימון המטוס, מתוך מטרה לרכוש אותו בעתיד כדי להגדיל את צי המטוסים הרב-משימתיים שלהם למשימות עליונות אווירית ותקיפה.

מטוס 21-KF של דרום קוריאה | צילום: KAI

טיסתו של מפקד החיל הפולני במטוס KF-21 הייתה חלק מביקורו במפעל KAI בסצ'און, שם מיוצרים גם מטוסי האימון ותקיפה מסוג FA-50PL של פולין. מפקד החיל טס במושב האחורי של הגרסה הדו-מושבית של מטוס הקרב הדרום קוריאני, במה שהחברה כינתה "טיסת מבחן". טייס הניסוי האינדונזי הטיס בעצמו את המטוס מהמושב הקדמי, כך על פי משרד ההגנה של אינדונזיה.

אחרי טיסתו הראשונה של מפקד חיל האוויר הפולני ב-KF-21, הוא אמר ש"בעתיד יתפתח למטוס קרב מדור 6 עם יכולות מאוישות ובלתי מאוישות". מטוס הקרב הזה מתוכנן לשאת גם חימושים אירופאיים, כמו טילי אוויר-אוויר מסוג "מטאור" להשמדת מטרות בטווחים ארוכים, טילי שיוט מסוג "טאורוס" ונוספים. זה יאפשר למדינות כמו פולין להפעיל את מטוס הקרב עם תשתית חימוש שכבר קיימת בבסיסים שלהם.

️ Indonesian Air Force (TNI AU) test pilot, Colonel Ferrel Rigonald @FRigonald61799, conducted the maiden flight of the KF-21 prototype from the front cockpit, accompanied by KAI pilot Koh Hwi Seok in the rear cockpit. pic.twitter.com/t4Iia2cAJQ — OSINT Analyst (@RANOSINT) July 3, 2025

ה-KF-21 הוא חלק ממאמציה של דרום קוריאה לבנות מטוס קרב רב-משימתי משלה מדור 4.5 ו-5 שיחליפו את מטוסי הקרב הישנים מסוג F-4 פנטום וה F-5- טייגר שלה. המטוס החדש נכנס לייצור סדרתי במהלך 2024. עבור מדינות כמו פולין, הוא מאפשר את הגדלת מספר מטוסי הקרב המתקדמים בעלות נמוכה יחסית, תוך גיוון מקורות האספקה, כדי לשמור על עצמאות ככל האפשר. זאת לצד הפעלה של מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 שגם דרום קוריאה וגם פולין רכשו.

KAI "מחזקת את הפעילות שלה לייצוא הראשון של ה-KF-21 לא רק באירופה, אלא גם במזרח התיכון ובאסיה באמצעות צוות KF-21, שהוקם על סמך תמיכה מצד ממשלת קוריאה וחיל האוויר". בשלב זה לא ידוע על מדינות באזור שמתכננות לרכוש את המטוס, אבל היעד העיקרי שהם סימנו הוא ככל הנראה מצרים, סעודיה ועוד מדינות במפרץ.

מטוס 21-KF של דרום קוריאה | צילום: Republic of Korea Air Force

בקוריאה אומרים שהמטוס יכול להפוך לחלופה זולה יותר ואיכותית למטוסים מערביים יקרים יותר כמו ה- F-35, F-15EX או הראפאל הצרפתי. אפילו יותר מה- J-10CE הסיני והסוחוי Su-35S הרוסי.

על פי דיווחים, חיל האוויר של דרום קוריאה מתכנן לרכוש 120 מטוסי KF-21 עד 2032. המטוס הראשון צפוי להתקבל שם בשנת 2026. נכון לעכשיו ישנם שישה אבות-טיפוס של המטוס, כולל שניים דו-מושביים. המטוס צפוי להפוך לעיקרי של חיל האוויר הדרום קוריאני, יחד עם ה-F-35.