תיעוד חריג עלה ברשתות החברתיות עם פרוץ המערכה בין ישראל וסוריה בעקבות הטבח שמתבצע בדרוזים, כאשר על פי דיווח ברשתות הערביות, דגל ישראל הונף מעל מבנה בא-סווידא' שבדרום סוריה, שם מתחוללים קרבות בין הדרוזים לצבאו של אל ג'ולאני.

 

 

 בתוך כך, למרות התקיפות הכבדות, צבאו של אל ג'ולאני השתלט על בית החולים א-סווידא.

 

 

 תיעוד נוסף שעורר סערה, וממחיש את אכזריות כוחותיו של אל ג'ולאני, הוא הסרטון שבו הם נראים מגלחים את זקנו של דרוזי מבוגר.

 

 

 