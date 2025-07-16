תיעוד חריג עלה ברשתות החברתיות עם פרוץ המערכה בין ישראל וסוריה בעקבות הטבח שמתבצע בדרוזים, כאשר על פי דיווח ברשתות הערביות, דגל ישראל הונף מעל מבנה בא-סווידא' שבדרום סוריה, שם מתחוללים קרבות בין הדרוזים לצבאו של אל ג'ולאני.
دروز يرفعون العلم الإسرائيلي في السويداء احتفالًا بالتدخل الإسرائيلي وقصف دمشق . pic.twitter.com/PwA248nbNr— خبرني - khaberni (@khaberni) July 16, 2025
בתוך כך, למרות התקיפות הכבדות, צבאו של אל ג'ולאני השתלט על בית החולים א-סווידא.
هذا اللي كان يضرب ويهين أسرى قوات الأمن من يومين— مغرد سوري (@X00996) July 15, 2025
اليوم صار بضيافة الشباب #السويداء pic.twitter.com/bxN8yPrluo
תיעוד נוסף שעורר סערה, וממחיש את אכזריות כוחותיו של אל ג'ולאני, הוא הסרטון שבו הם נראים מגלחים את זקנו של דרוזי מבוגר.
هذا اللي كان يضرب ويهين أسرى قوات الأمن من يومين— مغرد سوري (@X00996) July 15, 2025
اليوم صار بضيافة الشباب #السويداء pic.twitter.com/bxN8yPrluo
عنصر في الجيش السوري يقوم بتأمين النساء في مناطق الدروز بعد أن غدرت فلول النظام التابعة للدروز بقوات الجيش السوري ..— د. المحيسني الصفحة الرسمية (@dr_abdullah44) July 14, 2025
لم تكن مشكلة الدولة السورية يوماً مع ( الدروز كطائفة ) بل حتى في إدلب كانوا يعيشون بأكن وأمان في جبل خاص بهم ولكنها مع مجموعات مسلحة في السويداء ظنت أنها… pic.twitter.com/OjLUXtQrAl