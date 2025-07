תיעוד מטורף. צלם ספרדי תיעד את הרגע שבו ציפור פגעה בחופה של מטוס קרב במהלך מופע אווירי גדול. האירוע התרחש לפני כחודש ופורסם רק כעת. למזלו של הטייס הציפור פגעה בצד הימני של החופה ולא פגעה בו, אחרת סביר שהיה נפצע קשה ואף חמור מכך.

פגיעת ציפור מסוכנת לכלי טיס, במיוחד מטוסי קרב שטסים במהירות גבוהה. מדובר בתופעה מוכרת ובישראל הצליחו להפחית משמעותית את מספר התאונות בין מטוסים לציפורים, בזכות מחקר של פרופסור יוסי לשם, אחרי שחיל האוויר איבד לאורך השנים 11 מטוסים ושלושה טייסים, שנהרגו בתאונות מהסוג הזה.

הרגעים הדרמטיים - שנתפסו בעדשת הצלם

התאונה בספרד התרחשה במהלך התערוכה האווירית Aire 25. על פי כלי התקשורת בספרד, מטוס קרב מסוג יורופייטר טייפון מכנף הקרב ה-11 השתתף במפגן האווירי שבו נכח גם מלך ספרד פיליפה ה-6 וביצע תמרונים מהירים בגובה נמוך.

במהלך התמרונים האירובטיים, המטוס פגע במהירות גבוהה יחסית בשחף שניפץ את החופה. הטייס דיווח על הפגיעה וביצע נחיתת חרום בבסיס סן חאבייר הסמוך. צוות מומחים מיחידת התחזוקה של חיל האוויר הספרדי החלו לבצע הערכת נזק לצורך תיקונים, כפי שנמסר בהודעת חיל האוויר הספרדי.

האירוע הזה זכה להד תקשורתי נרחב, בין השאר כי תועד על ידי צלם ספרדי בשם חאבייר אלונסו דה מדינה. בתמונות שפרסם, ניתן לראות את השחף ליד מטוס הקרב הספרדי, את רגע הפגיעה וגם את החופה המנופצת כשהיורופייטר טייפון עזב את המרחב האווירי של התערוכה.

המחקר הישראלי שצמצם את התופעה

בעוד שהטייס הספרדי הצליח לשרוד הפעם, מאות בני אדם נהרגו מהתרסקויות שנגרמו מפגיעות ציפורים, במקרים רבים נגרמו פציעות ונזק חמור למטוסים. חיל האוויר הישראלי שגם מתמודד עם התופעה, ביצע עבודת מחקר כדי להפחית את מספר התאונות בעקבות מקרים בהם אבדו מטוסי קרב וטייסים.

על פי מחקרו של פרופסור יוסי לשם, בין השנים 1972-1997 אירעו בישראל יותר מ-3,000 תאונות אוויריות בין מטוסים לציפורים. שלושה טייסים נהרגו בתאונות האלה וחיל האוויר איבד 11 מטוסי קרב. עוד עולה ש-75 מהתאונות הסתכמו בנזק של מעל מיליון דולרים כל אחת, ובנוסף היו עוד אלפי תאונות שהנזק בהן היה קטן יותר או ללא נזק. בזכות מחקר נרחב של לשם הצליחו להפחית את מספר התאונות, כשכיום ממשיכים במדור הצפרות, שם מבצעים מחקרים ומפתחים כלים שונים, את דרכי ההתמודדות עם הציפורים, על בסיס מחקרו של לשם.