11:35 - בלבנון מדווחים על תקיפות של צה"ל באזור א-לבונה, מדרום לא-נאקורה

11:00 - צבע אדום בעוטף

10:30 - מצוד אחר המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בבנימין

צה"ל: רצח האזרח הערבי-ישראלי בצומת המשטרה הבריטית שבבנימין - פיגוע, מצוד מתנהל אחר המחבלים. "לוחמי צה"ל שהוזנקו לנקודה וכוחות נוספים שהוקפצו פתחו במרדף אחר המחבלים וחוסמים צירים במרחב", מסרו בצבא.



10:15 - בעזה מדווחים: שלושה הרוגים בתקיפת רכב באזור מיראג', בדרום ח'אן יונס

10:00 - דיווח בוושינגטון פוסט: בצה"ל יתקשו להצליח במלחמה נגד חיזבאללה במקביל ללחימה בדרום

גורמים רשמיים בארה"ב מביעים חשש כי ראש הממשלה בנימין נתניהו, רואה בהרחבת המלחמה עם חיזבאללה ככלי להישרדותו בתפקיד - זאת על רקע הביקורת הציבורית הגוברת בישראל על אחריותו לטבח 7 באוקטובר. הערכת המודיעין האמריקני: צה"ל יתקשה להצליח במלחמה נגד חיזבאללה בלבנון בזמן שהוא ממשיך להילחם ברצועת עזה.

08:55 - לוחמי הנח"ל השמידו את עמדת השיגור שממנה בוצע ירי לאשקלון

התמרון הקרקעי ברצועה נמשך: כוחות מחטיבת גולני זיהו וחיסלו מספר מחבלי נוח'בה תוך כדי העמסת אמצעי לחימה לרכב, כוחות מחטיבת הנח"ל איתרו והשמידו אתר שיגור שממנו בוצע ירי למרחב אשקלון מוקדם יותר השבוע.

אתמול ביצעו הלוחמים פשיטות במרחב בית לאהיה ואיתרו עשרות משגרים, כוחות הנדסה השמידו את המתחם. באל בורייג', צוות של חטיבת גולני זיהו 4 מחבלי נוח'בה בזמן שהם מכניסים אמצעי לחימה לרכב - כלי טיס מאויש מרחוק תקף את המחבלים והשמיד את אמצעי הלחימה.

במרכז רצועת עזה בפעילות של צוות הקרב החטיבתי 646 אותר על ידי הלוחמים מפעל מחרטות לנשק. בנוסף, הכוחות חשפו שני פירים בתוך מבנה במרחב ובסמוך לו, לוחמי הנדסה השמידו את הפירים. במהלך פעילות הכוחות במרחב זוהו וחוסלו מספר מחבלים.

08:10 - הותר לפרסום: לוחמת מג"ב סמ"ש שי גרמאי נהרגה מפיצוץ המטען בליל הקרב בג'נין

ליל קרב בג'נין: לוחמת מג"ב, סמ"ש שי גרמאי, נהרגה במהלך פעילות לילית במחנה הפליטים ג'נין לאחר שרכב מבצעי עלה על מטען רב עוצמה שהתפוצץ. 3 לוחמים נוספים נפצעו באירוע, אחד מהם באורח קשה. הפצועים פונו לבית החולים רמב"ם שבחיפה. כטב"ם תקף חוליית מחבלים, 6 חוסלו. לקריאת הכתבה

07:45 - החשד לפיגוע בבנימין: בן 30 נורה למוות סמוך לצומת המשטרה הבריטית



נקבע מותו של הפצוע באירוע הירי בבנימין. חובש רפואת חירום במד"א בנימין רוזנבאום סיפר: "הגענו במהירות למקום, ראינו גבר כבן 30 יושב ברכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מפצעי ירי בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו". בשלב הזה כל כיווני החקירה עדיין נבדקים. לקריאת הכתבה

07:40 - חשד לפיגוע ירי: פצוע קשה סמוך לצומת המשטרה הבריטית בבנימין

06:15 - ארבעה לוחמי מג"ב נפצעו במהלך פעילות מבצעית במחנה הפליטים ג'נין; כלי טיס חיסל חוליית מחבלים שהשליכה מטענים וסיכנה את הכוחות

לוחמי מג"ב וצה"ל ביצעו במהלך הלילה במחנה הפליטים ג'נין פעילות מבצעית לסיכול טרור. במהלך הפעילות, רכב מבצעי של מג"ב נפגע ממטען שהוטמן בציר ובעקבות כך נפצעו ארבעה לוחמי מג"ב - בהם 2 קשה, 1 בינוני ו-1 קל; הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם שבחיפה. בהמשך, מסוק קרב של צה"ל סייע מהאוויר באש לחילוץ וירה לעבר מרחבים חשודים. בנוסף, כלי טיס תקף מהאוויר חוליה שהשליכה מטענים וסיכנה את הלוחמים - כמה מחבלים חוסלו.

06:00 - דובר צה"ל מפרסם תמונות מפעילות הכוחות ברצועת עזה

04:00 - אונר"א: כמעט 90% מאוכלוסיית עזה "נעקרו בכוח וחסרים הכל"

מסוכנות הסעד של האו"ם לפליטים פלסטינים נמסר כי רוב גדול מ-2.4 מיליון תושבי הרצועה נאלצו לעזוב את בתיהם ומתמודדים עם מחסור חמור במזון, מים, ציוד רפואי ודלק. לפי הסוכנות, 131 מתקנים שלה ניזוקו כתוצאה מתקיפות צה"ל ברחבי עזה.

02:43 - בשעה זו: תקיפות נרחבות של צה"ל בדרום רצועת עזה

01:51 - דיווחים ערביים: כוחות צה"ל פועלים במחנה הפליטים ג'נין

הפלסטינים מדווחים על כניסת כוחות גדולים של צבא למחנה הפליטים שבצפון השומרון. עוד דווח כי התפתחו חילופי אש בין לוחמי צה"ל למחבלים במקום, שאף הפעילו מטענים על מנת לפגוע בכוחות.

00:47 - שר החוץ של ארה"ב אנטוני בלינקן נחת בירדן

דובר משרד החוץ האמריקני מתיו מילר הודיע על הגעתו של בלינקן למדינה והוסיף: "ירדן היא שותפה חיונית בסיוע מניעת התפשטות הסכסוך באזור, ואנו אסירי תודה על מנהיגותם בהקלת הסיוע לאזרחים בעזה". בלינקן נמצא כעת בסיור דיפלומטי בן שבוע באזור, שבו הוא צפוי לפגוש מנהיגים שונים בניסיונות למנוע את הסלמה נוספת של המלחמה.

