"הוא הגיע לממלכה החדשה שלו. זה חיזוק רציני לצי האוקראיני. נמשיך לשתף פעולה ונשמור על הבטחון בים וביבשה ברחבי אירופה". כך כתב אמש (מוצ"ש) שר ההגנה של אוקראינה, אולכסיי רזניקוב, בחשבון הטוויטר שלו. הציוץ הנרגש של השר מתייחס לתיעוד ראשון של מסוק שקיבלה אוקראינה כסיוע מבריטניה.

מדובר על מסוק "סי קינג" - Westland WS-61 Sea King – שנקלט בצי האוקראיני בגזרת הים השחור. על הסיוע האווירי דווח ב-BBC בסוף חודש נובמבר האחרון, בהסתמך על דברי שר ההגנה הבריטי, בן וואלאס, לו ביקש מקבילו האוקראיני להודות באופן אישי. זהו כלי הטיס המאויש הראשון שהעבירה בריטניה לאוקראינה, כחלק מהסיוע שלה מאז פלש צבא רוסיה לשטחה.

צוותים אוקראינים התאמנו בבריטניה במשך שישה שבועות כדי ללמוד איך להטיס ולתחזק את המסוק, שייעודו בעיקר סיור והצלה. על פי הדיווחים מקבלת אוקראינה בשלב הראשון שלושה מסוקים, כשהראשון כבר נמסר לה והוא ככל הנראה זה שהשר האוקראיני אישר רשמית את קבלתו.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

ברית אוקראינית-בריטית

ה"סי קינג" הוא גרסה בריטית של מסוק סיקורסקי S-61 שיוצר ברישיון משנת 1969 עד 1995, שנים במהלכן ייצרה בריטניה 344 מסוקים מסוג זה. בין היתר צויד המסוק במערכת לוחמה נגד צוללות מתוצרת בריטניה. מסוקים אלו היו בעבר בשירות חיל האוויר המלכותי והצי הבריטי עד לשנת 2018 אז יצאו משימוש.

מעטות המדינות המערביות שסיפקו עד כה כלי טיס מאוישים לאוקראינה, על אף בקשתה החוזרת מתחילת הפלישה לסייע לה בכאלה. כזכור, לאחרונה העלה בכיר אוקראיני הצעה לגרמניה להעביר לארצו 93 מטוסי קרב שבכוונת חיל האוויר הגרמני להחליף.

בריטניה תומכת באוקראינה מתחילת הפלישה הרוסית ונחשבת לאחת התורמות הגדולות לצבא האוקראיני באימונים, ציוד ונשק, בין השאר פגזים וטילי נ"ט. מדינות ברית נאט"ו ובהן בריטניה מעוניינות לסייע לאוקראינה מול המתקפה הגדולה שמתכנן ולדימיר פוטין על פי ההערכות באביב הקרוב, ובימים האחרונים האיצו תוכניות לסיוע צבאי נוסף לקייב, באימון חיילים ובמסירת מערכות הגנה אווירית מסוג פטריוט ועוד.

לוחם בצי הימי של אוקראינה | צילום: Martyn Aim/Getty Images