החשש ממתקפה איראנית נגד ישראל בעקבות חיסולו של בכיר בכוח קודס בדמשק - מהדהד בתקשורת העולמית. האיומים של הממשל האיראני מסוקרים בין היתר באתרים בריטיים, איטלקיים ואמריקניים - גם בכותרות הראשיות: השהיית הטיסות, תרחישי התקיפה ואפשרויות התגובה הישראלית.

בסוכנות הידיעות רויטרס הציבו בשעות הצוהריים את הנושא בכתבה הראשית שלהם, וסיקרו בהרחבה את החלטת חברת התעופה לופטהנזה להשהות את טיסותיה לטהראן עד לפחות 13 באפריל. בדיווח נכתב שלופטהנזה וחברת הבת שלה אוסטריאן אירליינס הן שתי החברות היחידות שטסות בימים שבשגרה לטהראן. יתר החברות הבין לאומיות שטסות לטהראן הן טורקיות או של מדינות אחרות במזרח התיכון.

בניגוד ללופטהנזה, אוסטריאן כרגע לא משהה את טיסותיה לבירת איראן, והודיעה שלפי שעה רק תעשה התאמות זמנים של הטיסות הקיימות. ברויטרס התייחסו גם לדיווח הדרמטי בסוכנות הידיעות האיראנית על סגירת המרחב האווירי, שנמחק זמן קצר אחרי שנכתב.

בסקיי ניוז הבריטי התייחסו לאיום של נתניהו הבוקר, שאמר שישראל מתכוננת לכמה תרחישים, וכי "מי שיפגע בנו - אנחנו נפגע בו". באתר הבריטי גם שילבו ניתוח של הכתב שלהם למזרח התיכון אליסטאר באנקל, שאמר שאומנם היחסים בין ישראל לארה"ב עכורים לאחרונה, אבל אין ספק שבנושא הזה ארה"ב תעמוד בגיבוי מלא מאחורי ישראל.

הוא הוסיף שייתכן שאיראן תנסה להגיב באופן כזה שלא יגרור תגובה ישראלית בחזרה, אבל הזהיר שמדובר ב"רגע מאוד מסוכן לאזור, שגם כך מצוי בתקופה זו תחת הסלמה".

OK so I may well be proved wrong on this but my view is that if #Iran is about to attack #Israel - as lots of people are now talking about - it’s not going to do it when everyone expects it.