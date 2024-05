"זה הבית של אחותי בעזה. יש כאן מתרגמים מעברית?" צייץ פלסטיני מעזה ב-X (טוויטר), לצד כמה תמונות גרפיטי שהעלה מהבית שאליו חזרו לאחרונה. "משפחת ליברמן" ו"אבו נעים מזל טוב, יא נסיך", השיבו הגולשים הישראלים. כך, בשבועות האחרונים, תושבי הרצועה ששבו אל בתיהם אחרי שצה"ל ביקר בהם, מצאו על הקירות שלל כתובות בעברית – וגם פנו אל הרשתות החברתיות כדי לשאול גולשים אחרים מה פשר ההודעות שנותרו שם.

My sisters house in Gaza. Any Hebrew translators here? pic.twitter.com/80RExMkv9a