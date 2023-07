צפון קוריאה מדווחת על שיגור מוצלח של טיל בין יבשתי מסוג "הוואסונג-18" - Hwasong-18 שבוצע אתמול (רביעי). לטענת צפון קוריאה, מדובר בטיל הראשון שכולו פיתוח ויצור עצמי באופן מלא. לטיל יכולת לשאת ראשי נפץ גרעיניים וטווח המאפשר פגיעה בכל יבשת אירופה וארה"ב. כחלק מהתעמולה והמלחמה הפסיכולוגית ניכרת גם ההשקעה האדירה בתיעוד השיגור של הטיל, כולל שימוש ברחפנים.

מצלמות רבות הוצבו ברחבת השיגור. בנוסף הוצבו מספר רחפנים שתיעדו את השיגור ומעוף הטיל, חלק מהם הוטסו סמוך מאוד למסלול הטיסה שלו. כמו תמיד באירועים מסוג זה, מי שקריינה את השידור של הניסוי היא רי צ'ון-הי הנחשבת לקול הבולט בתעמולה של המשטר הצפון קוריאני.

שידור תעמולה של שיגור טיל בין יבשתי של צפון קוריאה | צילום: JUNG YEON-JE/AFP

צפון קוריאה דיווחה שהטיל הבליסטי בין-יבשתי ששוגר טס במשך יותר מ-70 דקות, זמן טיסה המייצג התקדמות שלהם לעבר טילים עם יכולת פגיעה פוטנציאלית באירופה וארה"ב. ה"הוואסונג-18" נחשב לטיל החדש יותר בארסנל של צפון קוריאה, ומסמן עוד סבב של עימות עם וושינגטון ובעלות בריתה.

מספר ראשים גרעיניים לכל טיל

מדובר בטיל מונע בדלק מוצק שקשה יותר לזהות וליירט. הטיל הוצג לראשונה בחודש אפריל ומומחים טוענים שהוא מאפשר לצפון קוריאה לשגר תקיפות גרעיניות ארוכות טווח, מהר יותר ובקלות רבה יותר. על פי הידוע לטיל יש טווח של כ-15 אלף ק"מ כאשר ישנו חשש שהוא מסוגל לשאת מספר ראשי נפץ גרעיניים לכל טיל, מה שמוכר בשם "MIRV".

BREAKING: North Korea says it tested its Hwasong-18 solid-fuel ICBM again on Wednesday, calling it a show of force against the US. More from @nknewsorg soon pic.twitter.com/xnRSRFzswU — NK NEWS (@nknewsorg) July 12, 2023

סוכנות הידיעות הקוריאנית המרכזית הממשלתית (KCNA) דיווחה כי שיגור נערך "בתקופה חמורה שבה המצב הביטחוני הצבאי בחצי האי הקוריאני ובאזור הגיע לשלב של משבר גרעיני, מעבר לעידן המלחמה הקרה. ארה"ב והפרובוקציות הצבאיות חסרות התקדים נגד רפובליקת הדמוקרטיה התגברו".

עוד הודיעה צפון קוריאה שמנהיגם קים ג'ונג און הנחה באופן אישי את הניסוי של הוואסונג-18. הטיל ששוגר נפל על פי הדיווח במים סמוך ליפן, וזה קורה אחרי שבמקביל, פיונגיאנג איימה מוקדם יותר השבוע להפיל מטוסי סיור אמריקאים, העוסקים במה שהיא כינתה "ריגול עוין" בקרבת שטחה.

שידור תעמולה של שיגור טיל בין יבשתי של צפון קוריאה | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

