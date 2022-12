צי מסוקי הקרב הרוסיים מסוג KA-52 ממשיך לספוג אבדות קשות אוקראינה, לא כולם מאש אוקראינית. על פי דיווח של קבוצת המעקב "Ukraine Weapons Tracker" חיל האוויר הרוסי איבד מסוק קרב מהסוג הזה אחרי שנפגע מאש נ"מ "ידידותית". מדובר בצי המסוקים בעל האבדות הכבדות ביותר, לפחות 28 מסוקי KA-52 הופלו מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה.

"מסוק קרב רוסי מסוג KA-52 מס' זנב RF-91335, 43 צהוב (שאף תועד בעבר) ולפני כן 43 לבן (הסימון על גוף המסוק) הופל על ידי סוללת 'פנציר S-1' רוסית בתקרית אש ידידותית באזור זפוריז'יה", נטען בדיווח של קבוצת המעקב, שפועלת על בסיס מודיעין ממקורות גלויים, מה שמכונה "אוסינט". לא ברור מתי בדיוק המסוק הופל, אולם הערכה היא שזה קרה ביום רביעי.

#Ukraine: A Russian Ka-52 attack helicopter (RF-91335, 43 Yellow, formerly 43 White) was reportedly shot down by a Russian Pantsir-S1 in a friendly fire incident in #Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/IWXeORBI0M — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 20, 2022

מסוקי ה-KA-52 נחשבים לאחד מ"סוסי העבודה" של הצבא הרוסי באוקראינה ולפני כן בסוריה. הם מספקים סיוע אווירי צמוד לכוחות היבשה ומבצעים משימות לתקיפת מפקדות, מצבורי אמל"ח של צבא אוקראינה ועוד. עומס המשימות והסיכון שלהם מתבטא היטב באבדות, כאשר הצי הזה ספג את הפגיעה הקשה ביותר ביחס לציים האחרים. לפחות 28 מסוקי קרב מהסוג הזה אבדו מאז פלשה רוסיה לאוקראינה בחודש פברואר.

האבדות שהרוסים הסבו לעצמם

ביולי האחרון הרוסים הפילו לעצמם מטוס קרב מסוג סוחוי SU-34 מתקדם. מטוס הקרב הזה הופל באזור הקרבות בלוהנסק, אוקראינה. גם אז זה קרה מאש נ"מ רוסית, אחרי שסוללה זיהתה אותו בטעות כמטוס של חיל האוויר האוקראיני. זה היה המטוס ה-11 מהסוג הזה שחיל האוויר הרוסי איבד במלחמה. מאז, על פי אתר "ORYX" הנתון עלה משמעותית וחיל האוויר הרוסי איבד 17 מטוסי קרב מסוג סוחוי SU-34.

הדיווח הזה מגיע אחרי פרסום של תחקיר באתר "iStories" שפורסם גם ב"דיילי ביסט" ושם נטען כי הצבא הרוסי סופג אבדות כבדות בשל מה שמכונה "אש ידידותית", תאונות שונות ואף מקרי רצח והריגה, כולל בגלל שכרות של חיילים וקצינים. על פי אותו תחקיר יש עלייה במספר האבדות שלא מאש אוקראינית. אש ידידותית היא בעיה בכל מלחמה. אולם נטען כי ברוסיה זה הפך לסיפור חריג.

על פי הדיווחים חיילים רבים נהרגו בגלל משחק בנשק או שימוש לא נכון ורשלני. באתר יש עדויות על חיילים רבים שנהרגו כשחברים שלהם פרקו את הנשק לכיוונם. עוד נטען ש"כמעט ואין יום שחייל לא נהרג בגלל מקרה כזה". בנוסף לזה יש עדויות על קטטות רבות של חיילים שיכורים שמסלימות לירי וכתוצאה מכך מוות של חיילים. בנוסף נהיגה בכלי רכב לא תקינים הביאה גם כן למקרי מוות רבים.

הרבה אבדות מירי שלהם. חיילי רוסיה באוקראינה | צילום: OLGA MALTSEVA/AFP/GettyImages