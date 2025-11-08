החות'ים מגבירים את האיומים: "נפגע במתקני הנפט של ערב הסעודית"

בזמן הפסקת האש ברצועת עזה ועצירת שיגורי הטילים הבליסטיים לכיוון שטח ישראל, החות'ים ממשיכים בפעולות הצבאיות בתוך שטח תימן, ואף מחריפים את האיומים לעבר ערב הסעודית. האתר התימני "דיפנס ליין", המתנגד לארגון הטרור, דיווח מפי מקורותיו כי החות'ים העבירו טנקים, נשק ארטילרי וכלי רכב משוריינים למחוז סעדה הגובל עם ערב הסעודית.

החות'ים מצדם טוענים כי הכוחות נפרסו בגבול כדי להתמודד עם "מעשי חבלה ואי סדר" במחנות המהגרים שקמו בגבול הצפוני של תימן. מנגד, מקורות המתנגדים לארגון הטרור הפועל בשירות איראן, מסרו שמדובר בתירוץ כדי לפרוס כוחות רבים סמוך לגבול עם ערב הסעודית, תוך שהם מנצלים את זרם המהגרים הבלתי חוקיים כדי לחזק את פעולות ההברחה שכוללות נשק וסמים.

על פי טענת החות'ים, ערב הסעודית תקפה בירי ארטילרי כמה מחוזות בתימן, ואף השתמשה בכלי טיס בלתי מאוישים. בעקבות כך בתימן הגבירו כאמור את האיומים, ואיימו לפגוע במתקני נפט במדינה.

משלוח הנשק שיועד לחות'ים ונתפס על ידי צבא ארה"ב

כזכור, מיד לאחר חיסולם של ראש ממשלת החות'ים ושריו בתקיפה ישראלית בצנעא ב-31 באוגוסט, הגבירה ערב הסעודית את הכוננות בגבול עם תימן. "סעודיה הגבירה את הפעילות האווירית שלה מעל האזורים הגובלים עם תימן, והעמידה את חיל האוויר שלה בכוננות ליירט טילים וכטב"מים תימניים המכוונים לישראל - בטענה של הגנה על המרחב האווירי הסעודי", נכתב באל-אח'באר, העיתון הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה.