רוסיה רושמת הצלחה בלתי מבוטלת בלחימה בשדה הקרב באוקראינה בשבועות האחרונים, ומצליחה לכבוש לא מעט כפרים ואזורים שהיו בשליטת צבא אוקראינה. לצד זאת, מאז תחילת שנת 2024 אוקראינה מצליחה לרשום הצלחה אדירה בלחימה נגד רוסיה בשמיים, עם הישגים חסרי תקדים. במהלך השבועיים האחרונים הצליח חיל האוויר של אוקראינה להפיל לא פחות מ-14 מטוסים של חיל האוויר הרוסי, בעיקר מטוסי קרב, ומאז תחילת השנה עומד המספר על 17 מטוסים רוסיים שהופלו בקרבות.

מיקולה אולסצ'וק, מפקד חיל האוויר של אוקראינה, הודיע שלשום (שבת) כי חיל האוויר האוקראיני הצליח להפיל מטוס קרב רוסי מדגם SU-34. באוקראינה הצליחו בשבועות האחרונים להפיל בעיקר מטוסי קרב מדגם SU-34, אך גם לפחות שני מטוסים מתקדמים מדגם SU-35.

Today, in the Southern direction - minus two russian Su-34 fighter-bombers and one Su-35! ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/wbI7ctzB6O