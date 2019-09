מטוסי אדיר נוספים בדרך לישראל: "יש לה את הגרסה הטובה ביותר של החמקן"

שני מטוסי F-35I "אדיר" חדשים עושים את דרכם בשעות אלו לבסיס חיל האוויר בנבטים, והם צפויים לנחות היום (ראשון) אם הכל ילך כשורה.

המטוסים שמספריהם 927 ו- 928 המריאו ביום שישי מבסיס פורת וורת' טקסס כשהם מלווים בשני מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקאי. הם נחתו כמה שעות לאחר מכן באיים האזוריים למנוחה והבוקר המריאו לטיסה ישירה לנבטים. מסלול אותו עברו כמעט כל מטוסי האדיר שהגיעו לישראל.

כזכור בחודש יולי האחרון פרסמנו על הגעתם של שני מטוסי אדיר נוספים והמשלוח הנוכחי יעלה את מספר החמקנים שבידי חיל האוויר הישראלי ל-18. בחודש הבא יגיעו לנבטים עוד שני חמקנים ועל פי עדכון שנעשה לאחרונה לטבלת הרכש של לוקהיד מרטין, עד סוף שנת 2023 יהיו בישראל 50 מטוסי אדיר.

Bad news for #Iran's Islamic Regime, #IRGC & their proxies in #Lebanon, #Syria & #Iraq. #Israel Air Force is going to receive two more F-35Is, 927 & 928. They were in Lajes, #Portugal today & are now are on their ways to next refueling point before flying to #Nevatim AB. pic.twitter.com/xUsGSNi3Tn — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) September 14, 2019

נזכיר שבישראל רוצים לרכוש טייס נוספת שתעלה את הנתון ל-75, אולם בחיל האוויר לא החליטו האם לרכוש אותה מיד או אחרי שירכשו טייסת נוספת של מטוסי F-15.

בסוף השבוע פורסמו בתקשורת הזרה שני מאמרים מעניינים הקשורים במטוסי ה-35-F של חיל האוויר הישראלי.

במגזין הנשיונל אינטרסט, נטען כי לישראל יש את הגרסה הטובה ביותר של החמקן. זאת משום שאושר לה לכאורה לשלב במטוסים כמות גדולה וחריגה של מערכות ישראליות.

הדבר מאריך את הטווח ואת זמן השהייה מעל למטרה. בנוסף תותקן מערכת פיקוד, שליטה, תקשורת ומחשוב (C4I) וגם מערכות חימוש כמו טילי אוויר-אוויר מסוג פיתון-5 ופצצות גלישה מסוג SPICE.

ההתאמה למערכות הישראליות נעשית בין השאר באמצעות אדיר AS-15 מנ"ט שנמסר כבר לידי חיל האוויר, אולם נשאר בארה"ב לצורכי התאמות ויגיע לבסיס תל נוף בשנה הבאה.

כמו כן פורסם בסוף השבוע מאמר ב"וושינגטון טיימס" המעריך כי ישראל עומדת מאחורי תקיפות עלומות שבוצעו במזרח התיכון, בסוריה ועיראק ועשתה זאת באמצעות מטוסי 35-F ועל דעתו של נשיא ארה"ב טראמפ.

כותרת המאמר הייתה – "טראמפ לישראל: נתנו לכם מטוסי 35-F, תשמשו בהם", כשלא מדובר אמנם בציטוט ודאי של הנשיא, אלא הערכה של פרשן העיתון שזו רוח הדברים של טראמפ לישראל בנושא.