איך הגיע אחד הצבאות החזקים בעולם למצב שההישגים העיקריים שלו מבוססים על חברות צבאיות פרטיות? ואיך מגיב משרד הביטחון הרוסי שגונבים לו את ההצגה?

לאחר לחימה ממושכת של למעלה משנה באוקראינה, רוסיה ממשיכה לדשדש בבוץ האוקראיני ולא רואה את סוף הלחימה. מה כבר לא נאמר ונכתב על הכישלון הרוסי: לא הצליחו להשיג עליונות אווירית, בעיות של חיילות פרט ומוטיבציה ירודה, ציוד מיושן שהושמד בקלות בנשק מערבי ועוד.

כתוצאה מכל הגורמים הנ"ל, נאלצו הרוסים להשתמש בכוחות הנחתים, הצנחנים והקומנדו בתור חי"ר. הפתרון הזה עזר לרוסים בקונפליקטים פנימיים כמו במלחמות צ'צ'ניה ודאגסטן. למרות זאת, בהיקף הפעולות באוקראינה, אין לצבא הרוסי מספיק יחידות מיוחדות להציב לאורכה של כל החזית ובנוסף, הלחימה העצימה שחקה מהר מאוד את יחידות העילית הללו.

צנחנים רוסים | צילום: Mikhail Svetlov, GettyImages

כך הפך וגנר ל"מושיע"

כוחות הקומנדו וכוחות הצנחנים לא מתאימים לניהול קרב כזה ולא תוכננו לקרבות כאלה. בכך נראה שהצבא הרוסי השתמש בכוחות למשימות שהם לא מיועדים להן. מי שבאה לעזרת הצבא הרוסי היא קבוצת 'וגנר', חברה צבאית פרטית.

הקבוצה מבצעת בקבלנות פרויקטים בעלי אופי צבאי ברחבי העולם, כולל לחימה. היא קנתה את עולמה בלחימה נגד דאעש וכוחות האופוזיציה הסורית, לצד הכוחות הסורים במהלך מלחמת האזרחים במדינה.

את החברה הקים דמיטרי אוטקין, סא"ל מהכוחות המיוחדים הרוסים, שהשתחרר בשנת 2013, וב-2014 התארגן עם חבריו כדי להילחם למען הבדלנים הרוסים במחוז הדונבאס במזרח אוקראינה, הוא קרא לקבוצה על שם הכינוי הצבאי שלו בצבא הרוסי "וגנר". כמו-כן הקבוצה עוסקת באימון צבאות זרים באפריקה.

מנהיג קבוצת וגנר יבגני פריגוז'ין במכרות המלח בסולדאר

בחזרה למלחמה הנוכחית באוקראינה - לאחר שכוח וגנר ספג אבדות כבדות החלו לצוץ סרטונים של יבגני פריגוז'ין, אחד מהבעלים של וגנר, שהוא מבקר בבתי סוהר ומציע לאסירים להצטרף לקבוצה.

"אני מייצג את המיליציה הפרטית קבוצת וגנר, אולי שמעתם עליה", אמר לאסירים. "המלחמה קשה, וכלל לא דומה למלחמת צ'צ'ניה. קצב האש גבוה פי 2.5 ממה שהיה בלחימה בסטלינגרד. יש לכם 5 דקות להחליט, אני לוקח אתכם בחיים, אבל אולי לא אחזיר אתכם בחיים. כל מי שיבוא איתי לאוקראינה, יזכה לחנינה כשנחזור, מי שיחליט לערוק – יקבל כדור".

העיר שהפכה למלכודת מוות

למרות האופי ה"אפל" של הקבוצה, היא הצליחה לפרוץ את אחד המקומות המבוצרים ביותר בחזית האוקראינית, במחיר של אבדות כבדות, הצליחו הלוחמים לכבוש את העיר סולדאר ולהיכנס לבאחמוט.

העיר הפכה להיות מלכודת מוות לשני הצדדים, ובמקביל, לסמל של נחישות רוסית ולעקשנות אוקראינית. בהתאם להנחות שפורסמו במסמכים שהודלפו מהפנטגון, אוקראינה איבדה בבאחמוט כ-15 גדודים (90% הרוגים/פצועים). למרות שנסיגה מערבה אפשרה יצירה של קו הגנה חדש-אסטרטגי יותר, נסיגה מהעיר הייתה מהווה מכה מורלית חמורה יותר לקייב.

צלף מהצבא האוקריאני בעמדה בחזית הלחימה בבחמוט | צילום: John Moore/Getty Images

בפועל קבוצת וגנר הצליחה לכבוש כ-85% מהעיר ושולטת בשלושת הדרכים המובילות אליה. הכביש היחיד שמוביל אספקה לחיילים האוקראיניים בעיר נשלט גם הוא באש ובתצפית של וגנר.

החטיבה הממוכנת ה-92 של צבא אוקראינה מוצבת באזור הזה. למרות האבדות הכבדות היא עדין מצליחה (לפחות בינתיים) להגן על "דרך החיים" כלשונם. נכון לעכשיו צבא אוקראינה מחזיק כ-15% מהעיר. השכונה האחרונה והמערבית ביותר בנויה מבניינים גבוהים המקשים על הרוסים להתקדם.

הקרב על הקרדיט

בחודשיים האחרונים פורסמו סרטונים של פריגוז'ין, שטען שקבוצת וגנר סובלת ממחסור באמצעי לחימה ותקף באופן אישי את סרגיי שויגו, שר ההגנה הרוסי ואת סגנו ולרי גרסימוב המכהן כראש המטה הכללי של רוסיה. לטענת פריגוז'ין משרד ההגנה הרוסי מפלה בכוונה את וגנר, היות וההישגים שלה מבליטים את החולשות של הצבא הרוסי ואת חולשת הפיקוד.

אחד הכתבים שמקורבים לוגנר פרסם אתמול (שבת) דיווח לפיו מצב התחמושת הארטילרית של וגנר באמת קשה מאוד, מבחינת מלאי פגזים הם נשארו רק עם מרגמות 82 מ"מ. הכוחות היחידים שנשארו להם פגזים בגזרה הם הצנחנים הרוסים וגם להם נשאר מלאי של פגזים של 120 מ"מ בלבד.

Evgeny Prigozhin about the situation in #Bakhmut: About 400 to 600 new fighters are brought into the city every day by #AFU, a large number of foreign equipment and various UAVs also appear.

On May 6, it remains to capture about 2.5 square kilometers of the city pic.twitter.com/INLzi16pBM — Middle East Update (@islamicworldupd) May 6, 2023

בתגובה פרסם משרד ההגנה הרוסי הודעה לפיה הוא: "עושה מאמצים לחלוקה ואספקה של אמצעי לחימה לכלל הכוחות הלוחמים לארוך החזית, הכוללים גם את כוחות החמושים מהרפובליקות הדמוקרטיות של לוהנסק ודונייצק ולא קיימת שום אפליה מכוונת".

הסכסוך הגיע לשיא בסרטון שפורסם ב-5.5.23 בו הודיע פריגוז'ין שוגנר יעזבו את באחמוט ב-10.5.23 ויעבירו את השליטה בעיר לידי כוחות הצבא הרוסי, בגלל שלא קיבלו מלאי תחמושת. אין ספק שקיים מתח בין קבוצת וגנר לבין למשרד ההגנה הרוסי. על פניו נראה שכוח פרטי של שכירי חרב שמתקיים במימון משרד ההגנה הרוסי הפך להיות לסמל המלחמה ולכוח העיקרי שמצליח להביא להישגים משמעותיים בחזית.

זאת בזמן שהצבא הרוסי תגבר את החזית עם כוחות נרחבים מהחטיבה הממוכנת ה-19 וה-64, מהחטיבה המוטסת ה-11, מהחטיבה ה-45 וה-22 של הכוחות המיוחדים, הגדודים הממוכנים ה-1430, ה-177 וה-37 גם הם הועברו לחזית. מדובר בכוחות הכי חזקים שיש לרוסיה להציע כרגע, ביחד עם מגויסים טריים שהצ'צ'נים ממשיכים להזרים וכוח גדול למדי מהרפובליקות הדמוקרטיות של לוהנסק ודונייצק. ועדיין, הצבא הרוסי אינו מצליח להתקדם.

לאורך היסטוריה הצטיינו הרוסים דווקא בקרבות בלימה וייתכן שהקיפאון הרוסי הנוכחי בחזית, נובע מכוננות לקראת מתקפת הנגד האוקראינית שעומדת בפתח. ההערכה היא שזה יקרה עם סיום עונת הגשמים שהביאה השנה כמות משקעים כפולה הפכה את השטחים באוקראינה למלכודת בוץ. ייתכן והתפתחויות הקרובות הם אלו שייקבעו האם כוח וגנר או הצבא הרוסי שולט בשדה הקרב הרוסי.

הרמטכ"ל הרוסי ולרי גרסימוב, ולדימיר פוטין ושר ההגנה סרגיי שויגו | צילום: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP/GettyImages