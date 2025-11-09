סערה בלבנון: האזרחים שיצרו קשר עם אביחי אדרעי - והסתבכו

בצל גל התקיפות בלבנון, לבנונית הגיבה על התרעת הפינוי "מתי בעלבכ?" - ולבסוף פוטרה מעבודתה • מרצה באוניברסיטה ששוחח עם דובר צה"ל בערבית נידון ל-10 שנות מאסר וגירוש מהמדינה • בכיר בכוחות הלבנוניים הנוצרים: "תומכי חיזבאללה מפחדים מאדרעי"

בסוף שבוע אחד בלבד נקלעו שני אזרחים בלבנון לסערה שהפכה לשיחת היום. אחת איבדה את עבודתה בעקבות תגובה קצרה שכתבה ברשת לדובר צה"ל בערבית ומרצה באוניברסיטה, נידון למאסר ולגירוש מהמדינה - לאחר שהתברר ששוחח עמו. בלבנון המתוחה, אפילו אינטראקציה אחת עם אדרעי עלולה להפוך לעבירה חמורה.

איבדו את עבודתם לאחר שהתכתבו עם דובר צה"ל בערבית

סארה א-שיאח שעבדה באגודה הלבנונית למחקרים והדרכה, הפכה בן רגע לשם מוכר בכל לבנון - בעקבות תגובה אחת בפייסבוק. כשהגיבה על התרעת הפינוי שפרסם אביחי אדרעי וכתבה: "ובעלבכ - מתי?", היא כנראה לא דמיינה את הסערה שתתעורר. בתוך שעות הציפו את חשבונה מבול של תגובות זועמות ותלונות רשמיות, ובמקום עבודתה מיהרו לפטרה, בטענה שהפרה את החוק הלבנוני ו"שיתפה פעולה עם האויב".

לא חלפו אפילו חודשיים מאז שנכנס ללבנון מקבל עאמר חסן, מרצה תימני באוניברסיטה - עד שנעצר בחשד לקשרים עם ישראל. בחיפוש בטלפון שלו נמצאו שיחות עם דובר צה"ל בערבית אדרעי והודעה ששלח דרך המסנג'ר ובה מידע על מתקנים של החות'ים בתימן שהותקפו באותו היום שבו הגיעה ההודעה לישראל. בית הדין הצבאי בביירות הרשיע את חסן וגזר עליו עשר שנות מאסר עם עבודות שירות וגירוש מהמדינה בתום תקופת המאסר.

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי

בחקירתו טען כי לא ידע שהחוק הלבנוני חל גם על זרים וכי ישראל היא "מדינה ידידותית ל'תימנים לגיטימיים'". חסן, שהציג עצמו כמרצה ויועץ תרבות לשעבר, טען בבית המשפט כי פעל ממניעים אידאולוגיים בלבד, מתוך התנגדות לחות'ים ולא מתוך שיתוף פעולה עם ישראל.

הוא סיפר כי לאחר שברח מאזורי שליטת החות'ים בתימן עבר דרך מצרים, מרוקו ומלזיה, ובמהלך שהותו שם, יצר קשר עם גורמי מודיעין זרים כדי להעביר מידע "על מוסדות שמממנים את הטרור החות'י". לדבריו, לא קיבל כל תמורה כספית על מעשיו, אך החוק הלבנוני לא הותיר מקום לספק: כל קשר עם "האויב הישראלי" נחשב לבגידה.

"אם אביחי היה בא ואומר: 'נותן לכם חצי דקה', 3,000 איש היו מתים מפחד"

הבכיר במפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצריים שארל ג'אבור, תיאר את תופעת אדרעי כסימפטום למדינה שחיה בפחד מהדובר יותר מאשר מהאויב. "החשיבות של אביחי מפחידה אותם (תומכי חיזבאללה). למשל, סלע א-רושה, אם אביחי היה בא ואומר: 'אני נותן לכם אזהרה של חצי דקה', 3,000 אנשים היו מתים מפחד", הוא אמר.

"ראש הממשלה צריך לשאול את עצמו - איך המדינה הופכת (לתומכת) באביחי" שארל ג'אבור

"בזמן שלאביחי יש יראת כבוד, להם ולמדינה אין יראת כבוד. מה שמצער הוא שהאנשים האלו מפחדים מאביחי ולא מפחדים מאיתנו. ראש הממשלה צריך לשאול את עצמו - איך המדינה הופכת לאביחי?", המשיך ג'אבור. "אם היא לא תהפוך לאביחי, יישאר מישהו שיאכל לה את הראש".