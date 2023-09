אחרי יותר משנה וחצי של מלחמה, רוסיה ממשיכה להכניס נשק לשימוש באוקראינה. ברוסיה מדווחים על שימוש ראשון בפצצת גלישה מסוג "FAB-1500 M54" שמשקלה טון וחצי, כולל ראש נפץ של למעלה מ-600 ק"ג.

על פי ערוץ הטלגרם "Fighterbomber", המופעל על ידי טייס קרב לשעבר בחיל האוויר הרוסי, הנחשב לבעל קשרים שם, הפצצה הוטלה בפעם הראשונה על יעדים באוקראינה.

‼️ Russian Army Deploys FAB-1500 with UPMK for the First Time, Reports Fighterbomber



▪️ The range of bomb delivery has been significantly increased (compared to similar, lower-yield munitions) thanks to the new glider design.



▪️ With an advertised accuracy of 5 meters, the… pic.twitter.com/lRTr0qHr4P — Zlatti71 (@djuric_zlatko) September 5, 2023

הדיווח על שימוש ראשון בפצצת הגלישה הרוסית התפרסם ביום ראשון השבוע. תחילה דווח שמטוס תקיפה מסוג סוחוי 34 שיגר טיל היפרסוני מסוג "קינז'אל", אך בהמשך התברר שהדיווח הזה לא נכון וככל הנראה, בוצע שיגור ראשון של ה-Fab-1500.

מדובר למעשה ב"קיט" אותו מלבישים על פצצה "טיפשה", שהופך אותה לפצצת גלישה עם מערכת הנחיית GPS, בדומה לפצצות ה-JDAM ו-SDB האמריקאיות, "פצצות חכמות" מה שנקרא.

יש לסייג כי הפצצה הרוסית עם הקיט הרבה פחות מדויקת מהפצצות המערביות. כך לפחות טוענים רוב המומחים. למרות זאת, האפקט האדיר של הפיצוץ מייצר נזק גדול גם כאשר הפגיעה פחות מדויקת. בייחוד כשמדובר ברוסים שלא מקפידים יותר מדי על הדיוק בהפצצות שלהם.

פצצת הגלישה מאפשרת לרוסים להטיל את החימוש הזה ממרחק של 40-50 ק"מ, אז היא גולשת למטרה שלה. מטוסי הקרב מטילים אותה מאזורים בטוחים, מחוץ לשטחים הנשלטים על ידי מערך ההגנה האווירית של אוקראינה. פצצות אלו בעיתיות מבחינת צבא אוקראינה, בשל אופי ההטלה שלהן מאזורים בטוחים יחסית. דפוס שהחלו לפעול בו אחרי שאיבדו עשרות מטוסי קרב במהלך התקיפות באוקראינה.

מטוס קרב רוסי מסוג סוחוי 34-SU | צילום: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/GettyImages

הרוסים הפיקו באופן יחסי את הלקחים נוכח האבדות שלהם וחוסר ההצלחה להשמיד את מערך ההגנה האווירית של אוקראינה ולהשיג שם עליונות אווירית. נראה שיש בחודשים האחרונים שימוש גובר בפצצות גלישה. לרוסים יש פצצות גם במשקל חצי טון וטון שהם הטילו על אוקראינה.

מטוסי הקרב מטילים את פצצות הגלישה מגובה של 40 אלף רגל ומעלה. אחרי שהן משוחררות ממטוס הקרב, כנפיים של הערכה נשלפות ומערכת ההנחיה מכווינה אותן לעבר המטרה.

הרוסים מנסים לכוון את הפצצות האלה למרכזי לוגיסטיקה ופיקוד, לעבר ריכוזי חיילים אוקראינים ובעיקר למטרות איכות. חלק מהתקיפות משלבות בין פצצות גלישה למל"טים מתאבדים וטילים מסוגים שונים, כדי למקסם את הקטלניות. עוד משהו שמלמד על תהליך הלמידה של הרוסים.