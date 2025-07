ארצות הברית הציגה לראשונה כטב"ם תקיפה חדש וזול - LUCAS - שפותח כדי להתמודד עם האיום הגובר מצד כטב"מים מתאבדים דוגמת השאהד-136 האיראני. מדובר בצעד נוסף של הפנטגון להרחבת הארסנל האווירי של ארה"ב, עם פלטפורמות חסכוניות ו"רב-פעמיות" שמתאימות לזירות לחימה מתקדמות.

שר ההגנה האמריקאי פיט הגסת' סקר ביום רביעי את הכטב"ם החדש בחצר הפנטגון. מערכת LUCAS - ראשי תיבות שלLow-Cost Uncrewed Combat Attack System - - פותחה על ידי חברת SpektreWorks מאריזונה, ומתוכננת לפעול בתנאים קשים, עם מינימום דרישות לוגיסטיות.

הכטב"ם משתייך לקבוצה 3 - כטב"מים בגודל בינוני – ומאפשר לשלב בו מטענים שונים לפי צורך: מתצפית ואיסוף מודיעין, דרך תקיפות מדויקות ועד שדרוג תקשורת הכוחות בשטח. שילוב מגוון של רכיבים ומערכות נחשב ליתרון שמקל על התאמתו למטרות מבצעיות משתנות.

שיגור מרכב ופוטנציאל למתקפה משולבת

LUCAS מסוגל לפעול גם ככטב"ם "מתאבד", אך ניתן גם להפעילו מחדש - בשונה מהשאהד האיראני. הוא יעיל גם בהפעלה עצמאית וגם עם כלים נוספים, ומצויד במערכת ניווט מתקדמת. בין שיטות השיגור האפשריות: שיגור בעזרת רקטת עזר או מהתקן רכוב על משאית, מה שמאפשר הצבה מהירה על ידי כוחות שונים.

מרכיב נוסף שזוכה לתשומת לב הוא שילוב הכטב"ם ברשת תקשורת מבצעית בשם MUSIC - רשת מבוססת מזעור תקשורת בין-מערכתית - שתאפשר ל-LUCAS לשמש גם כתחנת ממסר לשידורים בשטח עוין. בכך תוכל המערכת לשמר קשר מאובטח בין כוחות אמריקאיים ובעלות בריתה גם בתנאים של שיבוש או תקיפות סייבר.

תגובה אמריקאית לשאהד האיראני

כטב"ם שאהד איראני | צילום: ANONYMOUS/Middle East Images/AFP via Getty Images

ההשקה של LUCAS מגיעה ברקע עניין הולך וגובר במערכות תקיפה אווירית זולות. השאהד-136 האיראני - שהופעל רבות על ידי הרוסים במלחמה באוקראינה, ובזירות שונות במזרח התיכון - שימש כזרז לפיתוח אמריקאי מקביל, אך כזה שמציע טווח רחב יותר של שימושים, גמישות מבצעית ויכולת חיבור למערכות אחרות.

לפי אנליסטים צבאיים בארה"ב, ל-LUCAS עשוי להיות תפקיד חשוב בפעילות האמריקאית באוקיינוס השקט - בפרט לנוכח האיומים מצד סין - וייתכן שישולב גם בהיערכות מול מתקפות רחבות של כטב"מים בזירות אחרות.

יצרנית הכטב"ם הודיעה כי המערכת סיימה בהצלחה את שלב הניסויים וכעת מוכנה לייצור - עם פוטנציאל שילוב מהיר בכוחות צבא ארה"ב ובעלות בריתה.

זלנסקי: ארה"ב רוצה כטב"מים מאוקראינה

פיצוץ כטב"ם איראני באוקראינה | צילום: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

ארצות הברית בוחנת אפשרות לרכוש כטב"מים מתוצרת אוקראינה - כך חשף הנשיא וולודימיר זלנסקי בראיון שפורסם ביום רביעי. לדבריו, מדובר בשיתוף פעולה ביטחוני הדדי עם פוטנציאל ייחודי: אוקראינה מעוניינת לרכוש טכנולוגיות אמריקאיות מתקדמות, ובמקביל מציעה לוושינגטון לרכוש כטב"מים חדשניים שפיתחה בעצמה. "יש לנו מערכות שאין לאף אחד אחר", אמר זלנסקי, וציין כי שוחח על כך עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מאז פרוץ הפלישה הרוסית, הפכה אוקראינה לאחת המדינות המובילות בעולם בייצור מאסיבי של כלי טיס בלתי מאוישים. כיום פועלות במדינה מעל 200 חברות בתחום, והכטב"מים האוקראיניים כבר אינם מוגבלים למשימות תצפית: חלקם מותאמים למתקפות עומק, לוחמה אלקטרונית, ואף תקיפות ימיות מדויקות על מטרות רוסיות מרוחקות.

זלנסקי הדגיש כי שיתוף הפעולה עם התעשייה הביטחונית האמריקאית חשוב לאוקראינה – אך במקביל הדגיש את היכולת של ארצו להפוך ליצואנית טכנולוגיה ביטחונית. לדבריו, הכטב"מים האוקראיניים כבר הוכיחו עצמם בזירת הקרב, ומסוגלים לספק פתרונות יעילים בקנה מידה רחב, גם עבור צבאות מערביים.

ההתפתחויות מגיעות ברקע לחץ גובר על מדינות המערב להמשיך ולספק סיוע צבאי לאוקראינה, בעוד רוסיה מגבירה את תקיפותיה באמצעות טילים וכטב"מים ברחבי המדינה. זלנסקי הבהיר כי תגבור הייצור המקומי ושדרוג היכולות ההגנתיות חיוניים לא רק לביטחונה של אוקראינה, אלא לביטחונו של העולם הדמוקרטי כולו.