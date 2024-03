המומנטום הרוסי בשדה הקרב באוקראינה נמשך כבר כמה שבועות, והצבא של פוטין ממשיך לכבוש מחדש כפרים ועיירות באזור הגזרה המזרחית. כיבוש העיירה אבדייבקה שבמחוז דונייצק לפני כמה שבועות היה האות מבחינת הרוסים לעליית הקצב מבחינתם, לשביעות רצונו של הנשיא הרוסי שנערך לבחירות ביום ראשון, ולמרבה הדאגה של זלנסקי ואנשיו בקייב. אחת הסיבות המרכזיות להצלחה הרוסית בתקופה האחרונה היא היעדר הסיוע הביטחוני האמריקני, שתקוע בקונגרס בוושינגטון כבר חודשים. אתמול זכתה אוקראינה לזריקת עידוד, עם חבילה צבאית ביטחונית חדשה מארה"ב, לראשונה בחודשים האחרונים.

במקביל למצוקת החימוש של אוקראינה, רוסיה נהנית בשבועות האחרונים מיתרון מבצעי מרכזי משמעותי. לאחרונה החל הצבא הרוסי להשתמש בפצצות גלישה כבדות וקטלניות במיוחד, בשם FAB-1500. הפצצות הללו גורמות לנזק כבד מאוד באזור העמדות האוקראיניות בחזית הלחימה, וניכר כי לקייב אין לפי שעה שום מענה לכך.

הפצצות, במשקל של כ-1,500 ק"ג, מוטלות על ידי מטוסי קרב רוסיים במרחק של כ-70-60 ק"מ מהמטרה – מה שמאפשר למטוסים הרוסיים להימנע ממערכות ההגנה האווירית של אוקראינה. לאחר הטלת הפצצות נשלפות מהן כנפיים, שמאפשרות להן לגלוש באוויר לעבר המטרה.

לעובדה שהרוסים יכולים לשגר את הפצצות ממרחק גדול יש חשיבות אסטרטגית גדולה. בשבועות האחרונים הצליחו לוחמי ההגנה האווירית של אוקראינה להפיל לא פחות מ-17 מטוסים רוסיים, בדגש על מטוסי קרב SU-34 ו-SU-35. ההצלחה המבצעית הזו של האוקראינים בהכרח מביאה גם להשפעות על תמונת הלחימה בשדה הקרב.

מדובר בשדרוג של פצצות רוסיות קיימות, שנמצאות בשימוש עשרות שנים, במשקל נמוך הרבה יותר – שעוברות תהליך הסבה במפעל נשק רוסי סמוך למוסקווה. אמצעי הלחימה הזה היה מרכזי עבור הרוסים בכיבוש העיירה אבדייבקה, ולוחמים אוקראינים בחזית סיפרו לרשת CNN כי ניכר כי אין לקייב מענה לכך. השימוש בפצצות מהווה עדות נוספת שהרוסים תמיד בוחרים לכתוש את יעדי הכיבוש שלהם, ורק לאחר מכן להסתער עליהם קרקעית.

"זה מציב המון לחץ על מורל החיילים בשטח", סיפר חייל אוקראיני. "לא כל האנשים שלנו מסוגלים להתמודד עם זה, במיוחד אחרי שהם התרגלו לפצצה הקטנה יותר, FAB-500. כעת, ה-FAB-1500 הוא כמו גיהינום". דובר חיל האוויר האוקראיני סיפר כי במהלך 48 שעות בלבד שיגרו הרוסים לא פחות מ-250 פצצות מהסוג הזה.

לאחר חודשים ארוכים ללא סיוע אמריקני, בארה"ב הודיעו אתמול רשמית על חבילת סיוע חדשה לאוקראינה – הראשונה מאז סוף חודש דצמבר. האמריקנים הודיעו כי יספקו סיוע ביטחוני חדש בגובה 300 מיליון דולר, ועל פי דיווחים בתקשורת האמריקנית החבילה צפויה לכלול גם טילים ארוכי-טווח אסטרטגיים מסוג ATACMS.

ארה"ב הודיעה על הסיוע למרות שבבית הנבחרים האמריקני טרם אישרו את תקציב הסיוע הביטחוני הנרחב של ביידן, בסך כולל של כ-60 מיליארד דולר, שנועד בין השאר לחידוש מלאי נשק ותחמושת בצבא האמריקני – לאחר שמשם הועבר סיוע קודם לאוקראינה. בפנטגון הסבירו שהסיוע הנוכחי מגיע מעודפים שנשארו מתקציב הסיוע הקודם לאוקראינה, אך ראשי המודיעין האמריקני הזהירו השבוע כי היעדר הסיוע בקונגרס עלול להתברר כ"טעות היסטורית".

ארה"ב היא לא היחידה שהודיעה אתמול על סיוע לאוקראינה, וגם ממשלת דנמרק הודיעה על סיוע דומה – בגובה של 330 מיליון דולר. במקביל, דווח כי האיחוד האירופי מכין תקציב של 5 מיליארד אירו למימון חבילות סיוע ביטחוניות חדשות עבור אוקראינה.

ההכרזה האמריקנית על חבילת הסיוע לאוקראינה הגיעה בזמן שנשיא וראש ממשלת פולין ביקרו בבית הלבן ונפגשו עם ביידן. השניים שבו והזהירו כי גם מדינתם, למרות שהיא חברה בברית נאט"ו, נמצאת בסכנת פלישה מיידית מצידה של רוסיה של פוטין. גם ביידן עצמו הזהיר בשיחה איתם: "פוטין לא יעצור רק באוקראינה". בתום הפגישה דווח כי ארה"ב אישרה מכירת טילים ואמצעי לחימה לפולין בגובה 4 מיליארד דולר.

דונלד טוסק, ראש ממשלת פולין, מתח ביקורת על מייק ג'ונסון, יו"ר בית הנבחרים האמריקני, שמונע את אישור הסיוע לאוקראינה. "הוא חייב להבין שגורלם של מיליונים תלוי בהחלטותיו האישיות, וחיים של אלפים באוקראינה תלויים בו". עוד אמר טוסק כי מדינות ברית נאט"ו "חייבות להבין שביטחונן תלוי בחיזוק ביטחונה של פולין".

נשיא פולין אנדז'יי דודה קרא במהלך ביקורו בוושינגטון להעלות את חובת מינימום ההשקעה הביטחונית הדרושה ממדינות החברות בנאט"ו – מ-2% מהתמ"ג ל-3%. על פי מרבית ההערכות, בשנת 2024 רק 20 מדינות צפויות לעמוד ביעד ההוצאה הביטחונית של 2% מהתמ"ג, ואילו כשליש ממדינות הברית מתקשה לעמוד בכך. כזכור, טראמפ, שבסבירות לא מבוטלת יחזור לבית הלבן בינואר 2025, אמר כי "יעודד את פוטין לתקוף מדינות בנאט"ו שיתקשו לעמוד בחובותיהן".

לילה שני ברציפות – אוקראינה תוקפת יעדים ברוסיה באמצעות עשרות כטב""מים מתאבדים. הנשק שהפך לכלי מרכזי במלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, הפך באחרונה גם לכלי מרכזי של אוקראינה נגד רוסיה.

כ-60 כטב"מים אוקראיניים תקפו הלילה שורת יעדים באזורים נרחבים ברוסיה, בהם גם כמה בתי זיקוק נפט בשלושה מחוזות שונים. לפחות כטב"ם אחד פגע בבית זיקוק במחוז ריאזן, לא רחוק ממוסקווה, ובאוקראינה הודיעו שתקפו גם בסיס אווירי ושדה תעופה במחוז וורונז' בדרום-מערב המדינה. משרד ההגנה הרוסי עדכן כי יורטו 58 כטב"מים אוקראיניים.

