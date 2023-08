למעלה מ-20 אחוז מכלי הטיס המאוישים שרוסיה איבדה בזמן המלחמה באוקראינה, אחד מכל חמישה מטוסים, התרסקו בתאונות ותקלות שונות ולא כתוצאה מאש אויב. כך עולה מנתונים שנאספו ופורסמו על ידי מגזין "ניוזוויק".

בין ה-24 בפברואר, יום הפלישה ל-17 באוגוסט הרוסים איבדו 221 מטוסים ומסוקים. 186 כלי טיס שונים אבדו בתחומי אוקראינה. כלומר שכל השאר נפלו בתאונות ברחבי רוסיה בלי קשר למלחמה.

שרידי מטוס קרב רוסי סוחוי SU-25 שהתרסק באוקראינה, מרץ 2022 | צילום: SERGEY BOBOK/AFP/GettyImages

גם מאלו שנפלו באוקראינה, לפחות 17 מטוסים ומסוקים נפלו כתוצאה מכשלים טכניים או טעויות אנוש, שזה אומר 52 כלי טיס שנפלו בלי קשר לאוקראינים. נתון גבוהה מאוד שמעיד על מצבו הקשה של חיל האוויר הרוסי.

אבדות גבוהות של מטוסים רוסיים במהלך אימונים או משימות לא קרביות קורות בגלל מספר גורמים. בין השאר תחזוקה לקויה של המטוסים, בעיות כלכליות, מחסור בשעות אימון לטייסים, הכשרה לא מספיק טובה שלהם ואי הקפדה על נהלי הבטיחות.

בין הדוגמאות לתאונות כאלה ניתן למנות את ההתרסקות של הסוחוי Su-30 במחוז קלנינגרד מה-12 ל

באוגוסט. תאונה שהביאה למותו של הטייס. יומיים אחר כך אבד מטוס אימון מסוג L-39 באזור קרסנודר ואחד מאנשי הצוות נהרג. הייתה גם התאונה המוכרת של מטוס סוחוי 30 שהתרסק על בית מגורים בעיירה אירקוטסק באוקטובר האחרון שהסתיימה עם שני הרוגים. והרשימה כאמור עוד ארוכה.

בין כלי הטיס שהרוסים איבדו בתאונות אוויר נמצאים מטוסי הקרב המיג-31, סוחוי-25 או מסוקי Ka-52 - לכולם תפקיד חשוב מאוד במלחמה. חיל האוויר הרוסי לא הצליח להשיג עליונות אווירית בשמי אוקראינה, והדבר מורגש היטב בהשגת המטרות של הרוסים. גם חיל האוויר האוקראיני לא הצליח בזה, אולם זה שהם מצליחים לפעול שם ולפגוע ברוסים זה הישג בפני עצמו.

הגעה לזירה של מטוסי קרב מערביים, F-16 שבדרכם לחיל האוויר של אוקראינה, רק תחמיר את מצבם של הרוסים. אחוז האבדות הגבוה של מטוסים רוסיים בתאונות מציג את המשמעות של הפעלת כוח אווירי באופן לקוי ובמחסור תקציבי אדיר, לאור הפגיעה הקשה בכלכלה הרוסית.

Russian Air Force has lost a huge amount of Ka-52s now.



1/4 of their inventory is now confirmed lost.



Not including aircraft utilised for training, in maintenance or damaged, alongside unseen losses. — Tommo (@Sierra__Alpha) August 17, 2023

תאונות במהלך האימונים נורמליות וצפויות בכל כוח אווירי, אולם כל חיל אוויר ינסה לצמצם אותן על ידי תחזוקה קפדנית ואימון איכותי לטייסים כמו גם פעולות נוספות. לרוסיה חסרים טייסים מנוסים כשעוד לפני המלחמה שעות האימון שלהם נחשבו נמוכות.

מומחים מדברים על 50 אחוז פחות שעות טיסה בשנה ביחס למדינות נאט"ו. גם איכות האימון הרבה יותר נמוכה מאשר במערב. בגלל המלחמה מדריכים רבים נשלחו לתקוף את אוקראינה. זה משפיע על ההכשרה והאימון של הטייסים הצעירים. חלק מאותם מדריכים נהרגו, מה שישפיע גם בטווח הארוך. המצב מסתכם בזמן אימון מצומצם, מעט טייסים מנוסים, תחזוקה לקויה ולחץ של מלחמה ארוכה בהרבה מעבר לצפוי.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ושר ההגנה סרגיי שויגו במפגש עם טייסי חיל האוויר שלהם | צילום: MIKHAIL KLIMENTYEV/POOL/AFP/GettyImages