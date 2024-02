05:51 - אזעקות הופעלו באילת וסביבתה: מערכת "חץ" יירטה טיל קרקע-קרקע

האזעקה הופעלה בעקבות זיהוי של טיל ששוגר לעבר מרחב העיר מכיוון ים סוף. מערכת "חץ" של התעשייה האווירית יירטה בהצלחה שיגור אחד. בדובר צה"ל הדגישו כי "המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא היוותה איום על אזרחים", אך למרות זאת ההתרעה הופעלה בהתאם למדיניות.

04:50 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל פועל באיו"ש

הפלסטינים מדווחים על פעילות של כוחות צה"ל ברחבי יהודה ושומרון - בין היתר באזורי חברון, טולכרם, יריחו, קלקיליה, ג'נין ומזרח ירושלים. בכמה מהמוקדים - התפתחו עימותים עם חשודים מקומיים ובוצעו מעצרים בידי הלוחמים.

04:00 - הערכה בניו יורק טיימס: 85,000 עזתים ימותו תוך 6 חודשים אם המלחמה תסלים

במחלקה לאפידמיולוגיה ובריאות בין-לאומית בבית הספר להיגיינה ורפואה טרופית בלונדון ערכו מחקר, ומצאו כי המלחמה והשלכותיה, כגון מחלות, עלולות להוביל למותם של 85,000 עזתים תוך חצי שנה. מדובר במצב הגרוע ביותר מבין שלושת המצבים שהאפידמיולוגים ציינו, תוך מאמץ להבין את מספר ההרוגים העתידי הפוטנציאלי של המלחמה.

בתרחיש השני של החוקרים, בהנחה שלא יהיה שינוי ברמת הלחימה הנוכחית או הגישה ההומניטרית, עשויים להיות 58,260 מקרי מוות נוספים ברצועה במהלך חצי השנה הקרובה. נתון זה יכול לטפס ל-66,720 אם יהיו התפרצויות של מחלות זיהומיות. אפילו בתרחיש הטוב ביותר מבין 3 האפשרויות שצוות המחקר תיאר - הפסקת אש מיידית ומתמשכת ללא התפרצות של מחלות - עוד כ-6,500 עזתים עלולים למות במהלך ששת החודשים הקרובים כתוצאה ישירה מהמלחמה.

02:46 - חמזה יוסף, השר הראשון של סקוטלנד, קרא להפסקת אש בעזה אחרי הדיון בפרלמנט הבריטי

לאחר שחברי המפלגה הלאומית הסקוטית (SNP) נטשו את בית הנבחרים של בריטיה במהלך ויכוח אינטנסיבי על הקריאה לסיום הלחימה בעזה, מנהיג המפלגה והשר הראשון של סקוטלנד חמזה יוסף חזר בטוויטר על הדרישה להפסקת אש: "הסבל הזה חייב להסתיים. מספיק זה מספיק".

Westminster is broken and many are right to be angry.



I'm proud of @theSNP for bringing demands for an immediate ceasefire to the Commons, forcing Labour to change their position, which I welcome.



The suffering has to end. There must be an immediate ceasefire. Enough is enough. pic.twitter.com/kpXlmdrgrg