בלגיה חושדת שמבצע ריגול מתנהל נגד בסיס חיל האוויר המקומי קליינה-ברוגל, שבצפון-מזרח המדינה, שבו מוצבים מטוסי קרב ומאוחסנים ראשי נפץ גרעיניים טקטיים של ארה"ב. הרשויות בבריסל מדווחות על תיעוד של 14 תצפיות בלתי מזוהות של רחפנים ברחבי אירופה בחודשיים האחרונים, האחרונה שבהן באותו בסיס בלגי. לפי ההערכות, ייתכן שמדובר במבצע מודיעיני של רוסיה.

בהודעת משרד ההגנה הבלגי נמסר כי הבסיס היה מטרה לשתי הפעלות של רחפנים בין ה-1 ל-3 בנובמבר - תחילה רחפנים קטנים שנועדו ככל הנראה לבדוק תדרי קשר של סוכנויות הביטחון, ובהמשך רחפנים גדולים יותר שניסו "לערער את היציבות באזור ובקרב אנשי הבסיס". במשרד ציינו כי האירוע "דומה למבצע ריגול", אך הדגישו כי אין עדיין גורם מזוהה, אף שההנחה הרווחת היא שמדובר בגורמים רוסים.

האירוע האחרון הוא חלק מגל של 14 תצפיות על רחפנים לא מזוהים שנרשמו ברחבי אירופה במהלך החודשיים האחרונים, בעיקר סביב מתקנים צבאיים ושדות תעופה שבהם פועלים גם מטוסי קרב וגם מטוסי נוסעים. רובן התרחשו לאורך האגף הצפוני של נאט"ו. מעבר לניסיונות לשבש את התנועה האווירית, באירופה גוברת ההערכה שמדובר במבצע מודיעיני מאורגן לאיסוף מידע על בסיסים רגישים.

מטוסי 35-F של נאט"ו | צילום: Thierry Monasse/Getty Images

בבסיס קליינה-ברוגל של חיל האוויר הבלגי מוצבים כיום מטוסי F-16, ובעתיד צפויים לפעול ממנו גם מטוסי F-35. אף שוושינגטון אינה מאשרת זאת רשמית, הבסיס נחשב לאחד משישה אתרים באירופה שבהם מאוחסן נשק גרעיני טקטי אמריקאי. לפי המרכז לבקרת נשק ואי-הפצת נשק גרעיני, מדובר בכמאה ראשי קרב גרעיניים בששת הבסיסים הללו. תצפיות על רחפנים לא מזוהים נרשמו גם סמוך לבסיסים אחרים שבהם מאוחסן נשק זה, וכן במתקנים צבאיים בדנמרק, נורבגיה וגרמניה.

נראה שרוב ההפעלות של הרחפנים בסמוך לבסיסים התרחשו בלילה, ולעיתים הופעלו כמה רחפנים בו-זמנית. אם החשדות נכונים ומדובר במבצע רוסי, ייתכן שהמודיעין במוסקבה הצליח להקים מאגרי רחפנים במקומות מסתור, המופעלים בידי סוכנים או משתפי פעולה מקומיים.