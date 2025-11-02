בחמאס טוענים: אותרו גופות של 3 חללים חטופים נוספים

גורמים בארגון הטרור חמאס מסרו היום (ראשון) לרשת "אל-ערביה" הסעודית כי "איתרו" שלוש גופות נוספות של חללים חטופים מבין ה-11 שעדיין מוחזקים ברצועת עזה. על פי דיווחים להם אישור רשמי, ייתכן שביניהם גם אל"ם אסף חממי ז"ל, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה שנפל בתחילת קרבות 7 באוקטובר.

בישראל בוחנים ועוקבים בשלב זה, כשעד כה מתחילת הפסקת האש חמאס ביצע הפרות ופרובוקציות רבות בנושא, האחרונה שבהן במהלך סוף השבוע, אז העביר ממצאים שלא משויכים לאף אחד מהחטופים.

ביום חמישי האחרון הועברו החללים החטופים סהר ברוך ועמירם קופר ז"ל. בסוף השבוע הועברו אותם ממצאים שלא העלו דבר. ההנחה היא שחמאס מעוניין להרוויח זמן ולא אומר את כל האמת על "החיפושים" וה"מאמצים לאיתור" חללים חטופים ברחבי רצועת עזה.

חלק מהאפשרויות שעלו הן שהוא מנצל זאת להפעיל לחץ להכנסת ציוד כבד לרצועה, מחפש מצבורי תחמושת, ייתכן שמנסה לאתר את המחבלים ש"נלכדו" במנהרות בצד הישראלי של הקו הצהוב, או סתם מנסה לאסוף מידע על פעילות ופריסת כוחות צה"ל. בכל אופן, על פי הדיווח האחרון חמאס טוען שבידיו שלושה מהחללים וכעת ימתינו בישראל לראות אם הפעם מדובר בדיווח אמת.

בינתיים צה"ל ממשיך להשמיד תשתיות טרור באזורים בהם הוא שולט, כשבמהלך היממה האחרונה הושמדו מספר מנהרות ומבנים והדי הפיצוצים החריגים נשמעו היטב ביישובי העוטף. חיל האוויר ביצע מספר תקיפות במהלך היממה האחרונה. אגב, למרות הטענות שישראל כביכול מכילה הפרות הפסקת אש של חמאס בלחץ אמריקאי, על פי דיווחים מהרצועה ישראל לא נרתעת מלבצע גם תקיפות באזורים שמעבר לקו הצהוב, למרות ההסכם והמגבלות.

11 החללים החטופים ברצועת עזה

אל"ם אסף חממי

סרן עומר נאוטרה

סגן הדר גולדין

רס"ר רן גואילי

סמ"ר איתי חן

סמ"ר עוז דניאל

מני גודארד

ליאור רודאיף

דרור אור

ג'ושוע לואיטו מולל