מהרשתות בעזה: הסרטונים של התעללות חמאס בתושבים

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, פרסם היום (שני) בעמוד ה-X בשפה האנגלית, סדרת תיעודים חריגים המופצים בימים האחרונים ברשתות החברתיות ברצועת עזה, בהם נראים חמושים ופעילי ארגון הטרור חמאס כשהם מכים, מתעללים ויורים בתושבים עזתים ברחבי הרצועה.

"חמאס מגלם את תמצית הרוע", כתב המתפ"ש, האלוף עליאן, לעוקביו מהקהילה הבין-לאומית. "התיעודים הקשים ממחישים כיצד ארגון הטרור חמאס רודה באוכלוסייה, מתעלל באזרחים ומשתמש באלימות חסרת מעצורים נגד תושבים כדי לשמר את שלטונו המדמם ולבסס את כוחו".

האלוף עליאן סיכם: "חמאס מוכיח פעם נוספת כי הוא אינו מייצג את תושבי עזה - אלא שולט בהם בכוח, בפחד ובאכזריות".

בתוך כך, לאחר שביום שבת התפרסמה בשער העיתון הבריטי "הדיילי מירור" תמונתו של הילד כרים עלי פאואד אבו מעמר בן ה-3, בהדהוד חמאס, בטענה כי מצבו נגרם בעקבות הרעב ברצועה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים חושף אתמול (ראשון) כי מדובר במידע שקרי.

על פי ההודעה, מתאם פעולות הממשלה בשטחים חשף מסמכים, מלפני פרוץ המלחמה, אשר מעידים כי הילד סובל ממחלת רקע גנטית ו"תסמונת פנקוני" אשר הובילו לחולשה בשרירים ודרכי השתן. כמו כן, הדגיש כי מדובר במחלה תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים.