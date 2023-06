גם היום (שלישי) 3 ימים אחרי ניסיון המרד של כוח וגנר ברוסיה, רב הנסתר על הגלוי לגביי מה בדיוק קרה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והצמרת הביטחונית שלו, ובין בעלי חברת שכירי החרב וגנר יבגני פריגוז'ין.

אחת השאלות המרכזיות שנשאלת היא האם מדובר בכלל בסוג של הצגה מתואמת ביניהם, או שהיריבות דווקא בשיאה ופריגוז'ין הוא אכן מורד שימיו ספורים? כרגע לפחות עושה רושם כי הרוב המכריע של המומחים בעולם, מעריכים שבמקודם או מאוחר הבוס של וגנר "ימצא את מותו" באירוע מסתורי.

Well, the disarmament of the Wagner PMC is good news for Ukraine!



And Prigozhin quickly went from "no contract with the Russian Defense Ministry" and "we're going to Moscow" to complete disarmament in 24 hours.



One of the most combat-ready and brutal military units in Russia… pic.twitter.com/4VosZrQDuM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2023

אחרי מעט יותר מיממה של שתיקה שלא אופיינית לו, פריגוז'ין פרסם אתמול הודעה קולית בערוץ הטלגרם שלו, בה ניסה להסביר את המרד שהפך על פי דבריו ל"מצעד מחאה".

הצעד שעשוי ללמד: ראש וגנר חושש מחיסול

בהודעה שפרסם פריגוז'ין, הוא טען שטרם המרד הצבא הרוסי: "ירה על עמדות שלנו וגרם לאבדות כבדות. מבחינתי זה היה קו אדום שכבר לא אפשר לנו לשתוק". הוא ממשיך ומסביר ש"הפעולה שלנו לא הייתה ניסיון הפיכה צבאי שלטוני, אלא צעדת מחאה על הדברים שחשובים לנו".

פריגוז'ין הדגיש בנאום שלו שאף חייל רוסי לא נהרג על הקרקע והוסיף, "חבל על הירי בכלי הטיס (שביצע וגנר על חיל האוויר הרוסי), אבל לא הייתה ברירה, הם ניסו לפגוע בכוחות וגנר. לפחות שניים מאנשי וגנר נהרגו במשך אותו היום ועוד כמה נפצעו. המטרה שלנו לא הייתה לפגוע באף חייל רוסי, אלא רק להביע מחאה".

בנאום המוקלט הוא המשיך בביקורת שלו נגד ההנהגה הצבאית ברוסיה, כשאמר "התקדמנו מרחק גדול בזמן קצר יחסית". והוסיף "בכך הדגמנו את היכולות המלאות של וגנר ואיך היה צריך להיראות בפועל כיבוש קייב, ביממה הראשונה של המבצע הצבאי המיוחד". הוא ציין גם שהשלטון תכנן לסגור את כוח וגנר ב-1 ביולי כסיבה נוספת לאותו ניסיון מרד.

כוח של קבוצת וגנר, חברת שכירי החרב הרוסית נע ברחובות רוסטוב שברוסיה | צילום: STRINGER/AFP

מצד אחד פריגוז'ין ממשיך בביקורת הקשה שלו נגד יעילות משרד ההגנה והצבא הרוסי. מנגד, נראה שהוא מנסה להפחית את חומרת האירוע ולמסגר את הפעולה כמחאה. ניתן להעריך שהוא עושה זאת בגלל החשש שלו מהתגובה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

בעולם מעריכים שהמרד לא מתואם: "רק פגע בפוטין"

זמן קצר אחרי ההודעה של פריגוז'ין, היה זה פוטין שנשא נאום, שבו מצד אחד הבטיח לקיים את ההבטחות שניתנו במסגרת ההבנות שעצרו את המרד אבל גם סימן "חלק" מהמפקדים של וגנר כבוגדים.

בחינה של פרסומים בעולם מלמדת שהמומחים לא רואים אפשרות מלבד נקמה של פוטין, אלא אם כן כל סיפור המרד היה מהלך מתואם בין פוטין לפריגוז'ין. עוד מעריכים כי לא סביר שהמהלך היה מתואם, מאחר והוא פגע קשות בתדמית של פוטין ועלה בלא מעט קורבנות.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בתדרוך לכתבים צבאיים במוסקבה | צילום: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/AFP

נשיא רוסיה הודה לעם הרוסי על האחדות ואז, דיבר על "מארגני המרד" ש"בגדו במדינה", כשבשום שלב הוא לא הזכיר את שמו של פריגוז׳ין. ״האויבים של רוסיה רצו להטביע אותה בדם".

פוטין הוסיף שאנשי "וגנר" נוצלו. עוד אמר הנשיא הרוסי, ש"כל ההחלטות התקבלו על ידי, כדי למנוע שפיכות דמים". וגם אמר ש"אקיים את ההבטחה שניתנה לאנשי וגנר".

פוטין מסתיר בנאום שלו את המכה שספג, צבאית ותודעתית. קשה מאוד לפרש את דבריו. אולם ההערכה היא שהוא לא יפגע באנשי וגנר ובמפקדים שיחתמו על חוזה מול משרד ההגנה הרוסי, ויצטרפו לצבא הרשמי.

מסוקי חיל האוויר הרוסי. ספגו מכה קשה | צילום: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GettyImages

מנגד, כלל לא בטוח שזה מה שיקרה עם הבכירים, בהם פריגוז'ין עצמו ודימיטרי אוטקין, שפיקד על השיירה שנעה כיוון מוסקבה. "מארגני המרד בגדו בארצם, בבני עמם ובאלה שנגררו לפשע", אמר פוטין. הם שיקרו להם ודחפו אותם למות תחת אש. בדיוק את התוצאה הזו של רצח אחים רצו אויביה של רוסיה. גם הניאו-נאצים בקייב וגם פטרוניהם המערביים, וכל מיני בוגדים לאומיים".

אחרי הדברים האלה, ולמרות שהוסיף גם ש"ההבטחה שהבטחתי תתקיים. אני חוזר, הבחירה היא שלכם. אבל אני בטוח שזו תהיה בחירה של חיילים רוסים שהבינו את טעותם הטרגית", נראה שבקרב מנהיגי וגנר יש כמה "מתים מהלכים".