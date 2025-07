לאחר מבצע "פטיש של חצות", שבו מפציצי B-2 אמריקאים תקפו את אתרי הגרעין באיראן, חושף חיל האוויר האמריקאי שורת שדרוגי תוכנה וטכנולוגיה שמבטיחים שמירה על העליונות האווירית – גם בעידן המפציץ החמקני הבא 21-B.

חיל האוויר של ארה"ב חושף לראשונה תוכנית שדרוגים מקיפה למפציץ החמקן האגדי B-2 Spirit – הפלטפורמה האווירית היחידה כיום בארסנל האמריקאי שמסוגלת לחדור לעומק שטח אויב עם חימוש גרעיני או קונבנציונלי, מבלי להתגלות.

The B-2 Spirit stealth bomber is a game changer. It’s capable of penetrating heavily defended airspaces, delivering both conventional and nuclear munitions worldwide. The Spirit is a testament to our commitment to national security and global stability. pic.twitter.com/P0GWDOxPtA — Department of Defense (@DeptofDefense) June 4, 2025

החשיפה מגיעה לאחר מבצע "פטיש של חצות", שבו לפחות שבעה מטוסי B-2 המריאו מבסיס וויטמן שבמיזורי, וטסו למרחק של למעלה מ-11,000 ק"מ – עד ליעדים באיראן. שם הם תקפו תשתיות גרעין מהחשאיות והמבוצרות ביותר של משטר האייתולות, באמצעות פצצות חודרות בונקרים GBU-57 (המכונות MOP). המבצע תואם עם ישראל מראש, ותוכנן לאורך שנים.

כעת מתברר כי מאחורי הצלחת המבצע עומדים לא רק צוותים מיומנים, אלא גם תוכנה מתקדמת, חיישנים חדשים ומערכות תקשורת עילית – שפותחו בשנים האחרונות - במסגרת תהליך מודרניזציה שקט אך נמרץ.

מפציץ חמקן 2-B באוויר | צילום: US_Stratcom

קפיצה טכנולוגית: תקשורת לוויינית, חמקנות ושדרוגי חיישנים

באופן חריג, חיל האוויר האמריקאי חשף כי הוא מקיים תהליך שדרוג מתמשך לצי ה-B-2, במטרה להבטיח שמירה על רלוונטיות מבצעית בעשור הקרוב – לפחות עד כניסת המפציץ החדש B-21 Raider לשירות מלא. השדרוגים מתבצעים במסגרת "שדרוגי תקשורת ושרידות" (Communication and Survivability Upgrades), כאשר הדגש הוא על שדרוג חמקנות, מערכות תקשורת לווייניות מוצפנות ואוויוניקה.

השדרוגים הבולטים:

מערכת תקשורת לוויינית חדשה – שמאפשרת שידור דו-כיווני של קול ונתונים בזמן אמת, כולל מעבר לקו הראיה. לפי חיל האוויר האמריקאי, מדובר בקיצור דרמטי של זמני קבלת העדכונים הקריטיים לצוות האוויר בזמן טיסה.

שדרוג חיישנים - מערכות שיודעות "לקרוא" את שדה הקרב ולספק לטייס תמונת מצב עדכנית של מכ"מים עוינים, איום טילים ונקודות תורפה.

חמקנות מתקדמת – שמצמצמת את "חתימת המכ"ם" של המפציץ, גם אל מול מערכות הגנה אווירית חדשות מתוצרת רוסיה או סין.

תוכנת תחזוקה חדשה – שמפחיתה זמני השבתה ומייעלת את המוכנות המבצעית. לפי חיל האוויר המאריקאי, אחד העדכונים כלל מעל 300 שינויי תוכנה.

מומחים הסבירו כי בכל רגע נתון, פועלות לפחות שתיים-שלוש תוכניות שדרוג נפרדות, באינטגרציה מלאה עם היצרנית חברת נורת'רופ גרומן. כל מטוס עובר תחזוקה יסודית אחת לתשע שנים, כולל קילוף מלא של חומרי הציפוי החמקני והטמעת טכנולוגיות חדשות.

המבצע ששבר את המשוואה: "פטיש של חצות"

האירועים שהתרחשו בלילה שבין 21 ל-22 ביוני הוכיחו לעולם כי ה-B-2, למרות שהוא מפציץ ישן, הוא עדיין שחקן מרכזי בארגז הכלים של הבית הלבן. ה-B-2 פותח בשנות ה-80 כתגובה לחשש האמריקאי מההגנות הסובייטיות. רק 21 מטוסים נבנו, מתוכם 19 נמצאים כיום בשירות. למרות גילו, הוא נחשב לפלטפורמה החמקנית ביותר שנבנתה – עד לאחרונה.

המבצע המדויק – שתוכנן לאורך 15 שנה ונערך בתיאום חסר תקדים עם פיקוד מרכז האמריקאי (סנטקום) – שיגר מסר תקיף לאיראן וליתר אויבי ארה"ב. היכולת של ה-B-2 לחדור לעומק שטח עוין מבלי להתגלות, לשאת תחמושת במשקל עצום ולתקשר בזמן אמת עם פיקוד המבצעים – היא זו שאפשרה את ביצוע המשימה.

.@USAirForce B-2 Spirit bombers recently returned safely to Whiteman AFB, Mo., after a successful 36-hour mission to the @CENTCOM area of responsibility.#USSTRATCOM warfighters are committed to delivering #PeaceThroughStrength #AnytimeAnywhere.@DeptOfDefense | @AFGlobalStrike pic.twitter.com/6idyhmR2sw — United States Strategic Command (@US_STRATCOM) June 23, 2025

גורמים בישראל העריכו כי השימוש במפציצים מסוג B-2 ולא בכלים אחרים – כמו F-15 או טילי שיוט – נועד להעביר מסר כפול: יכולת חדירה חמקנית גם באזורים שמכוסים על ידי מערכות S-300 ו-S-400, ויכולת תקיפה מדויקת גם בתנאי הגנה מרבית.

ה-B-21 Raider, שעתיד להיכנס לשירות מבצעי בשנים הקרובות, נבנה בדיוק כדי להחליף את ה-B-2. אך עד אז, כנראה בעשור הבא - ממשיך הצי הנוכחי לעבור מקצה שיפורים. אנשי חיל האוויר האמריקאי מסבירים כי הוא אינו מיושן כלל: "אם מחר תחל מלחמה – ה-B-2 יהיה הראשון באוויר. אנחנו שומרים את המטוס הזה חד. הוא לא רק רלוונטי – הוא חיוני. יכולות החדירה וההפתעה שלו מעניקות למפקדי צבא ארה"ב אופציה שאין לאף מדינה אחרת".

תמונות ראשונות. מפציץ ה-21-B של ארה"ב נחשף | צילום: u.s air force