סדרת פיצוצים התרחשה אתמול (שלישי) סמוך לשעה 15:00 שעון מקומי בבסיס האווירי הרוסי "סאקי" שבחצי האי קרים. הבסיס נמצא בסמוך מאוד לאתרי נופש, והפיצוצים האדירים תועדו על ידי נופשים רבים שהיו במקום. בחלק מהסרטונים הדרמטיים, ניתן לראות את אותם נופשים נמלטים כשברקע פטריות אש ועשן עולות לשמיים.

נראה כי טילים ששוגרו על ידי אוקראינה כוונו לעבר חניות המטוסים, שכמעט ולא היו מוגנים. למרות האיום הרוסים לא מגנים על כלי הטיס שלהם בדת"קים (דיר תת קרקעי). נראה כי בתקיפה נפגעו מספר מטוסי קרב מסוג סוחוי SU-24, SU-30 ומסוקים מדגם MI-8.

הרוסים מצידם מכחישים וטוענים שלא נגרם נזק לכלי הטיס: "איש לא נפגע. לא נגרם נזק לציוד תעופה בשדה התעופה", נמסר ממשרד ההגנה הרוסי. "ננקוט אמצעים לכיבוי השרפה ונברר את גורמי הפיצוץ". אולם למרות הדיווח של משרד ההגנה הרוסי, בסרטונים שעלו היום לרשתות החברתיות ניתן לראות תיעוד של חלק ממטוסי הסוחוי SU-24 כשהם מושמדים לגמרי. בנוסף לזה, תמונות לוויין מציגות כלי טיס נוספים שבלי ספק נפגעו.

#Ukraine: New footage from the ground at the Russian airbase in Novofedorivka, #Crimea, shows that at least 1 Su-24M attack aircraft was totally destroyed due to a "violation of fire safety requirements". The real reason for the catastrophic explosions today is currently unknown. pic.twitter.com/sGRa0MtJZz — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 9, 2022

Saki Air Base is located around 200km from the nearest Ukrainian positions in Kherson Oblast. pic.twitter.com/mrNHWGmlXS — Status-6 (@Archer83Able) August 9, 2022

"המריאו משם מטוסים ותקפו אותנו"

באוקראינה לא קיבלו אחריות לאירוע באופן רשמי, אולם גורמים בצבא האוקראיני אמרו ל"ניו יורק טיימס" שהם אחראים לתקיפה. אם זה נכון, הם היו צריכים להשתמש בטילים שהטווח שלהם עולה על 250-200 ק"מ, המרחק בין הבסיס לנקודה האוקראינית הקרובה ביותר. אותם גורמים שדיברו עם התקשורת בארה"ב, ציינו כי "מהבסיס הזה המריאו המטוסים שתקפו את הכוחות שלנו בחזית הדרומית".

הבסיס האווירי סאקי, שרוסיה כבשה כאשר השתלטה על קרים ב-2014, הוא ביתו של גדוד התעופה ה-43 העצמאי של הצי הרוסי. לא ברור באיזו נשק הותקף הבסיס, כאשר גורמים באוקראינה טוענים כי מדובר בחימוש מייצור מקומי.

A high level of "terrorist danger" has been declared in #Crimea until 24 August



The statement was issued by the so-called head of Crimea, Sergey #Aksyonov. pic.twitter.com/Pw3LUVavph — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2022

במקביל לדיווחים האלה, הפנטגון העריך כי המספר הכולל של הרוגים ופצועים בצבא הרוסי בחודשי המלחמה באוקראינה עומד על כ-80,000. מתוכם 30,000 הרוגים והיתר פצועים או שבויים. אוקראינה מסתירה את מספר ההרוגים שלה, אולם הערכה היא שהנתון לא רחוק מזה של הרוסים ונע סביב כ-25,000 הרוגים.

בינתיים הנשק ממשיך לזרום לאוקראינה וארה"ב הודיעה על משלוח נוסף בהיקף של מיליארד דולר. בין השאר מדובר בקליעים, רקטות למערכות HIMARS, פגזים 155 מ"מ, פצצות מרגמה ועוד 1,000 טילי נ"ט מסוג ג'אוולין, כמו גם מערכות לחימה נוספות.

לאחרונה דווח כי הרוסים גילו שרידי טילי מסוג 88-AGM "הארם", שלא הופיעו באף רשימה של האמריקאים. אחרי הפרסום הרב בנושא, הפנטגון אישר שמספר טילים מהסוג הזה נשלחו לאוקראינה.

מערכת לשיגור רקטות מסוג HIMARS | צילום: FADEL SENNA/AFP/GettyImages