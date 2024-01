החות'ים ביצעו אמש (שלישי) את המתקפה הגדולה ביותר שלהם מאז פרוץ העימות בדרום ים סוף בחודש אוקטובר. זה מגיע לאחר שלפני כשבוע איימו ארה"ב, בריטניה ועוד 12 מדינות כי החות'ים "יישאו בהשלכות" של הפעולות שלהם, ועל רקע דיווחים רבים כי בוושינגטון ובלונדון השלימו את ההכנות לקראת סדרות תקיפות יזומות נגד יעדים של החות'ים בתימן. אתמול הודיע שר ההגנה הבריטי על שליחת ספינת מלחמה נוספת לאזור.

סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב במזרח התיכון, הודיע הלילה שיורטו 21 כטב"מים וטילים ששיגרו החות'ים לעבר מטרות בנתיב השיט המרכזי באזור מצר באב אל-מנדב. על פי ההודעה, מטוסי קרב F/A-18 מנושאת המטוסים דווייט אייזנאהוואר, יחד עם ספינות המלחמה האמריקניות USS Gravley, USS Laboon ו-USS Mason, ויחד עם ספינת המלחמה הבריטית HMS Diamond, יירטו 18 כטב"מים מתאבדים, שני טילי שיוט נגד ספינות ועוד טיל בליסטי נגד ספינות ששיגרו החות'ים למטרות בים.

בהודעה הבהירו כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, אך זוהי המתקפה הגדולה ביותר ששיגרו החות'ים מאז החלו העימותים, וה-26 בסך הכול. מוקדם יותר דיווחו מרכז הסחר הימי הבריטי (UKMTO) וחברת האבטחה הימית הבריטית "אמבריי" על סדרת תקריות ואירועים באזור. כך למשל דווח שספינת מכולות ומכלית שהיו באזור זיהו ירי נורים או שובל טילים מכיוון תימן, וכן דווח על פעילות ערה של כלי טיס בלתי מאוישים במרחב.

בשבוע שעבר פורסמה הצהרה משותפת של 14 מדינות, שעיקרן במערב, כי הן קוראות לחות'ים לחדול מיד מהתקיפות בים סוף. בהודעה נכתב כי הם "יישאו בהשלכות" לכך, וחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) של סנטקום צייץ אז את האיום, ואמש צייץ זאת מחדש.

בתקופה האחרונה דווח בכלי תקשורת רבים בארה"ב ובריטניה כי הממשלות בוושינגטון ובלונדון מגבשות את התוכניות לתקיפות יזומות וישירות נגד יעדים צבאיים של החות'ים בתימן - בתגובה על ריבוי התקיפות בים. על פי דיווח השבוע בניו יורק טיימס, כבר גובשו התוכניות האמריקניות והמתקפה עשויה לצאת לפועל כבר בעקבות המתקפה הבאה של החות'ים. שר ההגנה הבריטי גרנט שאפס אמר בכמה הזדמנויות כי בריטניה נערכת לפעול נגדם, אך לא פירט מה עשויה להיות הפעולה.

החות'ים מצידם שבים וטוענים כי אינם חוששים מעימות ישיר עם ארה"ב והמערב, ומנהיגם, עבד אל-מאלכ אל-חות', אף הגדיל לאחרונה לעשות ואיים על ארה"ב במלחמה כוללת, וקרא למדינות ערב באזור לא למנוע עימות שכזה. בצנעא טוענים כי לא יפסיקו את התקיפות והאיומים על כלי השיט עד שישראל לא תעצור את המלחמה בעזה.

בימים האחרונים פורסם דיווח כי חברות ספנות גדולות בעולם הגיעו להסדר עם החות'ים כי יימנעו מתקיפת האוניות וכלי השיט שלהם - תוך הבטחה שלא יעשו עסקים עם ישראל. חברות הספנות הגדולות מארסק מדנמרק ו-Hapag Lloyd מגרמניה הכחישו שהן חלק מהסדר שכזה. בחברה הגרמנית הבהירו אתמול כי לפי שעה ימשיכו להימנע מנתיב השיט הזה, ולשוט מדרום ליבשת אפריקה.

HMS Richmond is on its way to the Red Sea to ensure the UK maintains a formidable presence in the face of attacks by the Iranian-backed Houthis.



With the US, we’ll continue to lead the global response to the crisis & do what is necessary to protect lives and the global economy. pic.twitter.com/56N5PZTXyL