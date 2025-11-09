חלל חטוף מאז 2014: סיפורו של סגן הדר גולדין

"מדינה שלמה מחכה לו" אמרו במשפחת גולדין על הבן הדר, קצין מצטיין בסיירת גבעתי שנפל בקרב עם מחבלים לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף במבצע "צוק איתן", נחטף למנהרות והוחזק מאז ברצועת עזה, כשמשפחתו מנהלת מאבק ארוך ועיקש להשבתו

סגן הדר גולדין ז"ל, בן 23 במותו היה קצין בסיירת גבעתי, מפקד צוות לוחמים, שנפל ונחטף בקרב ברפיח במהלך מבצע "צוק איתן" בשנת 2014. סגן גולדין ז"ל הוכרז כחלל שמקום קבורתו לא נודע ובמשך 11 שנים חמאס החזיק בגופתו וסרב להחזירה, כשבני המשפחה העלו לאורך השנים ביקורת קשה על ההתנהלות הישראלית בעניינו.

הדר גולדין נולד ב-18 בפברואר 1991 ביישוב אשחר, בנם של לאה ופרופסור שמחה. לפני הגיוס לצה"ל גולדין הדריך בתנועת בני עקיבא ולמד במכינה הקדם צבאית "בני דוד" בעלי. אחיו התאום צור שרת גם הוא כקצין קרבי בצה"ל. יש לו עוד אח ואחות גדולים ממנו, איילת ומנחם.

באוגוסט 2011 התגייס גולדין לחטיבת גבעתי ואחרי שעבר מיונים וגיבוש, התקבל לסיירת גבעתי שם סיים מסלול, קורס מ"כים וקורס קציני חי"ר, אותו סיים בהצטיינות. אחרי הקורס היה מפקד 'צוות גולדין' בסיירת.

סגן גולדין ז"ל היה מאורס לעדנה, והמשפחות הספיקו לחגוג את האירוסין, כאשר מסלול חייו נגדע בקרב רפיח, שהתרחש אחרי הפסקת האש במבצע צוק איתן.

הדר גולדין

בבוקר יום שישי, 1 באוגוסט 2014 נכנסה לתוקף הפסקת האש בין ישראל לחמאס בשעה 08:00. מדובר בהפסקת אש הומניטרית למשך 72 שעות שמטרתה לסיים את מבצע צוק איתן. צוות מסיירת גבעתי, בפיקודו של גולדין, שהיה אז סג"מ והועלה בדרגה לאחר מותו, יצא לאתר מנהרות במרחב רפיח.

פרסומת

באזור השעה 08:30, כחצי שעה לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, מחבלים של חמאס יצאו מפתח מנהרה ותקפו את הכוח של סיירת גבעתי. בקרב שהתפתח נהרג מפקד הסיירת, רס"ן בניה שראל, הדר גולדין והלוחם סמ"ר ליאל גדעוני ז"ל. במהלך הקרב הקצר המחבלים חטפו את גופתו של גולדין לתוך מנהרת לחימה. הירי הכבד של צה"ל שנועד לסכל את החטיפה לא השפיע על המחבלים, שנמלטו מתחת לאדמה.

במקביל לירי הארטילרי של צה"ל בניסיון לסכל את החטיפה, סגן איתן פונד (שקיבל על תפקודו בהמשך עיטור המופת), יחד עם כוח נוסף יצאו למרדף בתוך המנהרה, במהלכו נמצאו ראיות שהעידו על מותו של גולדין. בעקבות ממצאים שאותרו במנהרה, נקבע מותו של הדר והוא הוגדר חלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע.