18:32 - נעדרים ופצועים בתקיפת אוניית משא ליד תימן

אוניית משא ששטה תחת דגל ברבדוס נפגעה בתקיפה מדרום לתימן באזור ים סוף. לפי צבא בריטניה, צוות האונייה נטש את כלי השיט. שלושה אנשי צוות נעדרים וארבעה סובלים מכוויות קשות. גורמים אמריקנים התייחסו לתקיפה ואמרו כי יש הרוגים בתקרית, אך לא ציינו כמה. ההערכות הן שהספינה הותקפה על ידי טיל ששיגרו לעברה המורדים החות'ים, אך אלה טרם קיבלו אחריות רשמית. זוהי הפעם הראשונה שבה יש הרוגים בתקיפה שככל הנראה ביצעו החות'ים על ספינה באזור ים סוף.

מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן שספינת המשא נפגעה ונגרם לה נזק. חברת האבטחה הימית הבריטית אמבריי דיווחה שספינת הצי ההודי פועלת באזור ומתבצעות פעולות לחילוץ צוות הספינה. עוד דווח כי החות'ים קראו לספינת המכולות להסתובב ולהפליג חזרה לכיוון מזרח. לאחר שהספינה הסתובבה, זוהה פיצוץ בסמוך אליה.

17:00 - צה"ל תקף מטרות חיזבאללה בלבנון

דובר צה"ל עדכן כי מטוסי קרב תקפו מבנה צבאי של חיזבאללה במרחב יארון ומבנה צבאי נוסף של ארגון הטרור במרחב כפרא. בנוסף, כוחות צה"ל תקפו להסרת איום במרחב כפר חמם. מוקדם יותר היום הפיל צה"ל רחפן נפץ של חיזבאללה שחצה מלבנון לאזור מטולה. דובר צה"ל מסר כי כוחות נוספים הוקפצו למקום ואין נפגעים.

15:58 - גנץ מתייחס ללחץ הבין-לאומי בתום הפגישה בבריטניה, ולניסיון להכשיל את הביקור

יו"ר המחנה הממלכתי בתום פגישתו בבריטניה עם שר החוץ דיויד קמרון: "הייתה פגישה טובה מאוד, חשובה מאוד, צריכים את הגיבוי הבין-לאומי לכל מה שקורה בלחימה שלנו ברצועת עזה ובכלל במרחב של מדינת ישראל. הבריטים איתנו, האמריקנים איתנו, והשיח הזה בסה"כ מחזק את התמיכה".

על הלחץ וחוסר הסבלנות הבין-לאומי אמר גנץ: "העברנו את המסרים כמו שצריך. יש לחץ אבל אנחנו נוכל להשלים את הדבר". השר נשאל אם יש מישהו שמנסה להכשיל את הביקור, והשיב: "אני משרת את המדינה, זה בסדר".

10:36 - חיזבאללה הודיע על פעיל נוסף שנהרג מאש צה"ל

09:25 - בצל הזעם בארה"ב על המשבר ההומניטרי ברצועה: שיירת משאיות גדולה סיפקה שקי קמח לתושבי עזה

הפלסטינים מדווחים כי שיירה גדולה של משאיות נכנסה הבוקר לרצועה ועשתה את דרכה לעבר העיר עזה, דרך רחוב א-רשיד, עם משלוח גדול של שקי קמח.

09:17: צה"ל תקף חוליית מחבלי נוח'בה - שניים מהם ביצעו את הטבח בניר יצחק ב-7 באוקטובר

צה"ל ממשיך לחסל מחבלים ולאתר אמל"ח בח'אן יונס ובמרכז הרצועה. במקביל, בבית חאנון, מטוס קרב חיסל מחבלים שנמלטו למבנה צבאי. מטוסי הקרב שפעלו במרחב תקפו שני מחבלים שלקחו חלק בטבח בניר יצחק ב-7 באוקטובר. בנוסף, חוסלו שני מפקדי מחלקה ומפקד חוליית נוח'בה.

09:10: ההפתעה מהפער בין ארה"ב לישראל - וההתעקשות על מבצע ברפיח: פרטים נוספים על ביקור גנץ בוושינגטון

סגנית הנשיא מתחה ביקורת על הטיפול הישראלי במצב ההומניטרי ברצועה והדגישה כי בבית הלבן לא תומכים במתקפה על רפיח ללא תוכנית מסודרת - כך לפי "וול סטריט ג'ורנל". "יש הרבה ביקורת וחוסר אמון בממשל האמריקני ביחס לנתניהו", מסר גורם ישראלי המעורה בנושא.

השר גנץ הבהיר מצדו כי ישראל חייבת לנקות את שאריות חמאס ברפיח. הוא טען שאם לא נעשה זאת, חמאס יוכל להתארגן מחדש ולהתחמש שוב ברגע שתהיה הפסקת אש. "לסיים את המלחמה מבלי לטפל ברפיח זה כמו לשלוח כבאים כדי לכבות 80% מהשרפה", אמר השר בפגישותיו בארה"ב.

09:00 - צרפת מצניחה סיוע הומניטרי לעזה

נשיא צרפת צייץ סרטון שבו נראים הארגזים מוצנחים ללב הרצועה וכתב: "סולידריות בעבודה"

08:00 - "וול סטריט ג'ורנל": ארה"ב והמתווכות הציעו לישראל "הפוגה קצרה" כדי לקנות זמן להשגת הפסקת אש גדולה יותר

המגעים להפסקת אש נמשכים והמתווכות מנסות להשיגה בכל דרך. הלילה דווח ב"וול סטריט ג'ורנל'" כי ארה"ב והמתווכות הציעו "הפוגה קצרה" בלחימה כדי שיוכלו להגיע בהמשך להפסקת אש גדולה יותר. לפי הדיווח, המתווכות מקוות לשכנע את ישראל לאפשר הפוגה הומניטרית כדי להגדיל את הסיוע, בעיקר לצפון הרצועה.

ברשת "אל-ערביה" הסעודית טענו כי המתווכות מנסות להשיג "לכל הפחות" הפוגה הומניטרית בשבוע הראשון של חודש רמדאן. כמו כן, הן שואפות להגדיל את הסיוע עוד לפני תחילתו. בחמאס טענו שימשיכו במו"מ דרך המתווכות עד שיושג הסכם.

04:04 - דיווחים פלסטיניים: צה"ל פועל בשעה זו באיו"ש

הפלסטינים מדווחים כי כוחות צה"ל מבצעים פשיטות ומעצרים ברחבי יהודה ושומרון, כשהמיקוד הוא על העיר שכם ועל כפרים באזורי ג'נין, בית לחם, קלקיליה וטולכרם.

01:57 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: יירטנו טיל וכטב"מים של החות'ים שנורו לעבר USS Carney

סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, מסר בהצהרה כי כוחות אמריקניים הפילו טיל בליסטי ו-3 כטב"מים ששוגרו מאזורי החות'ים בתימן לעבר ספינת המלחמה USS Carney, שנמצאת בים האדום. עוד נמסר כי כוחות ארה"ב השמידו מאוחר יותר 3 טילים נגד ספינות ו-3 ספינות בלתי מאוישות של החות'ים

