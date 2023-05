ב-3 במאי הודיע הפיקוד המרכזי בצבא ארה"ב, האחראי על אזור המזרח התיכון, על "מתקפה בצפון-מערב סוריה, במטרה להרוג מפקד בכיר בארגון הטרור אל-קאעידה". בתגובה טענו אנשי "הקסדות הלבנות", ארגון מתנדבים הומניטרי הפועל בסוריה, שמדובר בכלל באזרח שלא מעורב בטרור. האמריקאים נאלצו לבדוק את הטענות ולהודות שלא מדובר במפקד בכיר שעל סיכולו הממוקד הצהירו.

על פי גרסתם החדשה של האמריקאים, מי שנהרג הוא פעיל זוטר בארגון הטרור. "אנחנו כבר לא בטוחים שהרגנו בכיר באל קאעידה", נאמר בציטוט שיוחס לבכיר בצבא ארה"ב. "למרות שהמטרה המקורית לא נהרגה בתקיפה, אנחנו מאמינים שהאיש היה פעיל בארגון הטרור".

The Pentagon claimed it killed an al-Qaeda leader on May 3. The victim’s family denied the claim, and experts discovered that the victim had no ties with terrorist groups.



בסוריה טוענים שמי שנהרג בסיכול הממוקד הוא אזרח ששמו לוטפי חסן מיסטו, בן ה-56, אב לעשרה. אחד מבניו צוטט בכתבה שפורסמה ב-18 במאי ב"וושינגטון פוסט" ומאז זכתה לכתוב המשך באתרים ביטחוניים מובילים בארה"ב.

הבן שהתראיין ל"פוסט" טען שאביו לא קשור לאף ארגון טרור, שהוא בכלל רועה צאן שבאותו בוקר יצא לרעות את העדר שלו, אז בסביבות השעה 11:30 נפגע מטיל ששוגר ממטוס ללא טייס אמריקאי מסוג 9-MQ. מומחים שבחנו את התיעוד מאזור התקיפה וצילומי הלוויין טענו שזה אכן לא סביר שבכיר באל-קאעידה יימצא במיקום שהותקף.

בעקבות הדיווחים האלה על מותו של אזרח בסוריה, כלי תקשורת אמריקאים פנו לדובר פיקוד המרכז שלדבריהם לא החזיר להם תשובה בבמשך שעות ארוכות, ולאחר מכן ענה לקונית שה"ם מודעים לדיווחים על נפגעים אזרחים". כאמור, הצבא האמריקאי מודה שהבכיר שהיה יעד לתקיפה לא נהרג, אולם מתעקש שההרוג הוא פעיל טרור.

אל קאעידה, ארגון הטרור המוכר מהימים בהם אוסאמה בן-לאדן עמד בראשו הפך במשך השנים ולאחר סיכולם הממוקד של בכיריו לארגון זניח, בדומה לדאעש, אך שני הארגונים עדיין ממשיכים להחזיק תאי טרור קטנים בעיראק ובסוריה, כשאחת לתקופה צבא ארה"ב ובעלי בריתו פועלים להוצאתם מהמשוואה של הדמויות הבכירות באותם תאי טרור.