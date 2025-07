ישיבות דחופות התקיימו משעות הבוקר (שלישי) במשרדו של ראש הממשלה נתניהו - בנוכחות שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר. במוקד: ההסלמה החמורה בסוריה וההערכה כי הדרוזים בסכנה ממשית. עם כניסת כוחות אל-ג'ולאני למעוז הדרוזים בדרום סוריה התקבלה ההחלטה לפעול: "פעלו בניגוד למדיניות הפירוז עליה החליטו". קרב היריות לאור יום, הודעה המפתיעה על "הפסקת אש" וההחלטה של ישראל להתערב – N12 עם כל הדיווחים

בשטח נראה שצה"ל ממשיך להתערב לטובת הדרוזים. בסוריה דיווחו על תקיפה ישראלית באזור א-סווידאא' שבדרום המדינה - השנייה תוך יומיים. הסורים טענו כי צה"ל תקף כלי רכב של כוחות המשטר הסורי שנכנס לאזור מעוז הדרוזים בדרום סוריה, למרות אזהרות ישראל.

מאוחר יותר אישרו ראש הממשלה ושר הביטחון כי הנחו את צה"ל לתקוף כוחות משטר ונשק: "ישראל מחויבת למנוע פגיעה בדרוזים בסוריה". נתניהו וכ"ץ הדגישו כי כוחות המשטר הכניסו נשק למרחב סווידאא' - בניגוד למדיניות הפירוז שעליה החליטו.

גורם ביטחוני מבהיר כי "מדובר בהיקף תקיפות גבוה במיוחד נגד כוחות המשטר בהר הדרוזים. ישראל רואה בזה מבחן למימוש מדיניותה לפירוז דרום סוריה והמחויבות לדרוזים". גם בצה"ל מאשרים: "בהנחיית הדרג המדיני, צה"ל החל לפני זמן קצר לתקוף כלים צבאיים של כוחות המשטר הסורי בא-סווידא שבדרום סוריה".

#UPDATE Syrian government forces entered the majority Druze city of Sweida on Tuesday, the interior ministry said, aiming to end clashes with Bedouin tribes that have killed nearly 100 peoplehttps://t.co/hnpOCvxkOX pic.twitter.com/RTkS9reoWn